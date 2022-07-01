«Работать на один результат». На Форуме регионов обсудили вопросы конкуренции и импортозамещения

На территории Беларуси компаниями из России создано почти две с половиной тысячи производств. Восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Западные санкции стали серьезным испытанием как для белорусской, так и для российской экономики, но они же открывают новые возможности перед отечественными производителями. Неслучайно одной из основных тем, звучавших на Форуме регионов, стало импортозамещение. Важной составляющей этого процесса должна стать кооперация в области науки и технологий. Спрос на собственные технологии, который формируется сегодня в России, открывает новые возможности и для белорусских производителей.