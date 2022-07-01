«Работать на один результат». На Форуме регионов обсудили вопросы конкуренции и импортозамещения
На территории Беларуси компаниями из России создано почти две с половиной тысячи производств. Восемь тысяч предприятий двух стран объединены узами производственной кооперации. Все это говорит о высоком уровне интеграции экономик обоих государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные санкции стали серьезным испытанием как для белорусской, так и для российской экономики, но они же открывают новые возможности перед отечественными производителями. Неслучайно одной из основных тем, звучавших на Форуме регионов, стало импортозамещение. Важной составляющей этого процесса должна стать кооперация в области науки и технологий. Спрос на собственные технологии, который формируется сегодня в России, открывает новые возможности и для белорусских производителей.
Необходимо дальнейшее углубление интеграции в рамках Союзного государства. На взаимодополняемость друг друга регионы Союзного государства нацеливают 28 союзных программ. По итогам 2021 года товарооборот между странами преодолел отметку в 40 миллиардов долларов. Можно и больше, ведь для этого есть и ресурсы, и кадры. Импульс такому сотрудничеству придали встречи на высшем уровне, а также визиты губернаторов российских регионов в Беларусь.
Сергей Грачев, председатель законодательного собрания Оренбургской области:
То, что здесь говорится, в конечном итоге реализуется на местах. А это самое главное. Работая вместе, работать на один результат, работать в конкурентной среде внутри, но не конкурировать друг с другом перед другими странами – это очень важно. И это было отмечено, я думаю, что в этом направлении как раз будет строиться дальнейшая работа.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Сильный, мощный форум. А с конкретными предложениями и задачами, которые мы должны реализовать как в России, так и в Беларуси, я уверен, что после сегодняшнего форума все будет работать гораздо быстрее, гораздо лучше, а жизнь россиян и белорусов станет еще комфортнее и прекрасней.
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