Надежда Лазаревич: «КАМАЗ подписал очень большую программу по кооперации с Республикой Беларусь»

Новости Беларуси. Сумма заключенных контрактов на IX Форуме регионов Беларуси и России составит около 65 миллиардов российских рублей. Около 70 % из них – на продукцию машиностроения, лифтовое оборудование и товары других предприятий тяжелой промышленности. Пищевая промышленность в портфеле контрактов занимает около 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем временем в Гродно продолжается работа в рамках Форума.

Галина Буро, корреспондент:

Накал деловой активности в Гродно не спадает. Завершилась работа по всем шести секциям Форума, и началось заседание совместного белорусско-российского делового совета. Организаторы – торгово-промышленные палаты Беларуси и России.

В числе участников – руководители российских региональных торгово-промышленных палат и около 150 представителей бизнес-кругов обоих государств. На повестке дня наиболее актуальные вопросы сотрудничества. Речь идет об импортозамещении и защите внутреннего рынка. Также обсуждают интеграцию промышленного потенциала двух стран, механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с санкционным давлением в Беларуси и России, цифровые технологии для бизнеса, возможности защиты интересов поставщиков и покупателей посредством международного арбитража. Российско-белорусский совет был образован лишь в 2021 году, формат взаимодействия новый, но он уже дает свои результаты. Вот и сейчас запланировано подписание 11 двусторонних соглашений о сотрудничестве и контрактов. Например, нам удалось узнать, что российская компания-застройщик и белорусские строительные организации подпишут соглашение о строительстве детского сада в Воронеже.

Сергей Катырин, президент российской торгово-промышленной палаты:

Достаточно много есть интересного, многие вещи сделаны. Мы сегодня побывали на границе, посмотрели, как там проходит процесс перегрузки, перецепки и так далее. То есть пути уже находятся, по многим вещам уже нашли пути, каким образом и что решать. Сегодняшний форум это в первую очередь на то, чтобы мы работали над промышленной кооперацией.