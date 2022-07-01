Александр Лукашенко: союз Беларуси и России играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов

Особого символизма добавляет и место проведения нынешнего форума. Гродно – самый западный областной центр Беларуси. И ближе всех расположенный к партнерам, которые по ту сторону границы.

Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Радушная Гродненская земля впервые принимает гостей столь знакового мероприятия. Встреча делегаций проходит фактически на стыке двух культурных цивилизаций – Востока и Запада. Мы видим в этом символическое значение, поскольку, несмотря ни на что, нацелены на мирный диалог со всеми странами. И пока западные соседи подтягивают к нашей границе войска НАТО, мы занимаемся абсолютно созидательными инициативами.

На современном этапе наш союз играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия. Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам.

Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть.

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