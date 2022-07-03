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«Выпускают продукцию – люди благодарят». Губернатор Приморского края о сотрудничестве с Беларусью

03 июля 2022 17:46
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Новости Беларуси. На неделе у нас был особый повод, чтобы обратить внимание на Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там прошел IX Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году одной из сквозных тем бизнес-встречи были санкции и как с ними жить и работать. Что интересно, западные рестрикции даже позитивно отразились на двустороннем взаимодействии.  

«Выпускают продукцию – люди благодарят». Губернатор Приморского края о сотрудничестве с Беларусью-1

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:  
Наша история работы дальневосточных субъектов вместе с Республикой Беларусь дает хорошие результаты. Были реализованы крупные проекты в Амурской области, в Сахалинской. В агропромышленном секторе – поставки техники, развитие угольной промышленности. И сегодня эти предприятия созданы в том числе с участием белорусских специалистов. Работают на этих территориях, работают успешно, выпускают продукцию – люди благодарят.  

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# Беларусь-Россия # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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