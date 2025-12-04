«У нас есть свои традиции» – о методах воспитания белорусов поговорили с экспертом

Они кричат в автобусах, бьют ногами в спинки кресел самолетов и падают в истерике в магазинах. У них тотальный беспорядок в спальне и голове. На любые обвинения родители этих детей говорят лишь одно, что это же дети. О современном воспитании, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Где эта грань между самостоятельностью и вседозволенностью? Все, наверное, знают методы воспитания японских детей, когда до пяти лет им разрешается абсолютно все, вести себя, как угодно. Потом ровно в пять очень жестко все. Не знаю, правильно или нет. Что вы думаете по поводу этой грани в воспитании?
Людмила Воронецкая, проректор по научно-методической работе ГУО «Минский городской институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент:
Прежде, чем применить методику на своих детях, экспериментировать, нужно глубоко знать теорию. Потом думать, запускаешь ты своего ребенка в эксперимент или не запускаешь. У нас есть свои традиции. У нас есть свои принципы воспитания, которые сложились, имеют теоретическую основу, практическое обоснование – это многопоколенность, любовь к детям, умение общаться, принятие ребенка, какой ты есть, сопровождение ребенка, уважение к старшим. То есть у нас есть свои традиции, которых мы должны прислушиваться. Они дают результат.
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