«У нас есть свои традиции» – о методах воспитания белорусов поговорили с экспертом

Они кричат в автобусах, бьют ногами в спинки кресел самолетов и падают в истерике в магазинах. У них тотальный беспорядок в спальне и голове. На любые обвинения родители этих детей говорят лишь одно, что это же дети. О современном воспитании, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Как изменились методы воспитания детей – узнали у психолога.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Где эта грань между самостоятельностью и вседозволенностью? Все, наверное, знают методы воспитания японских детей, когда до пяти лет им разрешается абсолютно все, вести себя, как угодно. Потом ровно в пять очень жестко все. Не знаю, правильно или нет. Что вы думаете по поводу этой грани в воспитании?