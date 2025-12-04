В трудовом сезоне 2025 года в Минске трудоустроили более 21,6 тыс. человек

В Доме молодежи состоялось торжественное закрытие третьего трудового семестра. В 2025 году студотрядовское движение объединило более 21,5 тыс. человек. Было организовано свыше 1 300 отрядов самых разных направлений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Лучшие бойцы получили награды из рук председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Активисты студотрядов принимали участие в возведении Национального исторического музея и Парка народного единства. Объект получил статус Всебелорусской молодежной стройки. А студенты БГМУ и учащиеся столичных медколледжей объединились в городском проекте «Лекарь». Площадкой стала больница скорой медицинской помощи.

Ульяна Семенова, студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Этим летом я работала в детском национальном центре «Зубренок». На самом деле это огромный опыт, и в целом мы в работе, и во взаимодействии с детьми. И на самом деле студенческий отряд развивает максимально огромное количество всяких творческих способностей и в целом потенциал.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Ребята получат заряд бодрости, энергии, но несмотря на то, что мы сегодня закрываем 3-й трудовой семестр – работа не останавливается. Мы уже готовимся к следующему году.