Знают ли белорусскую продукцию в России? Вот что рассказала представительница Хабаровского края

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие автопрома и высокие технологии – спектр вопросов широкий, как и география форума. Больше 50 регионов России, заинтересованных в сотрудничестве. От Ленинградской области до Хабаровского края.

Ирина Зикунова, спикер Законодательной думы Хабаровского края (Россия):

Прекрасное идет предложение от концерна, объединяющего легкую промышленность. Признаны экологичность этой продукции и высокое качество. Уже сегодня было многократно отмечено высокое качество продукции пищевой промышленности, широко представлена в торговых сетях Российской Федерации, практически нет ни одного города, где бы этого не знали. И конечно, кто же не знает большегрузную мощную технику, которую производят в Беларуси. И сельскохозяйственную технику. И еще, что мне сегодня понравилось, что белорусская сторона очень живо и быстро реагирует на необходимые широкого представления предложения.