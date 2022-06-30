Знают ли белорусскую продукцию в России? Вот что рассказала представительница Хабаровского края

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие автопрома и высокие технологии – спектр вопросов широкий, как и география форума. Больше 50 регионов России, заинтересованных в сотрудничестве. От Ленинградской области до Хабаровского края.
Ирина Зикунова, спикер Законодательной думы Хабаровского края (Россия):
Прекрасное идет предложение от концерна, объединяющего легкую промышленность. Признаны экологичность этой продукции и высокое качество. Уже сегодня было многократно отмечено высокое качество продукции пищевой промышленности, широко представлена в торговых сетях Российской Федерации, практически нет ни одного города, где бы этого не знали. И конечно, кто же не знает большегрузную мощную технику, которую производят в Беларуси. И сельскохозяйственную технику. И еще, что мне сегодня понравилось, что белорусская сторона очень живо и быстро реагирует на необходимые широкого представления предложения.
Вологжане на полях форума подписали с Гродненской областью план мероприятий на два года. К слову, Беларусь давно и активно сотрудничает с этим российским регионом в сфере экономики, культуры, образования и спорта.
Сергей Воропанов, мэр Вологды (Россия):
У нас очень много общего. От культурных ценностей, образования, спортивных мероприятий различных до, конечно, самого главное – экономики. Не будет экономики, экономика – это основа, конечно, сотрудничества. Поэтому хотелось бы, чтобы наши предприятия наших городов развивались, стабильно работали и участвовали в процессе импортозамещения путем кооперации.
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