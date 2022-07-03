Рунец: поставлена задача разработать перечни отраслей и продукции критического импорта

Новости Беларуси. На неделе у нас был особый повод, чтобы обратить внимание на Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там прошел IX Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году одной из сквозных тем бизнес-встречи были санкции и как с ними жить и работать. Что интересно, западные рестрикции даже позитивно отразились на двустороннем взаимодействии.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Министерству экономики поставлена задача разработать перечень отраслей и перечень продукции, которая является продукцией критического импорта, производство которой мы можем наладить. На площадках российских предприятий либо на площадках белорусских.
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