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Рунец: поставлена задача разработать перечни отраслей и продукции критического импорта

03 июля 2022 17:42
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Новости Беларуси. На неделе у нас был особый повод, чтобы обратить внимание на Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Там прошел IX Форум регионов Беларуси и России. В 2022 году одной из сквозных тем бизнес-встречи были санкции и как с ними жить и работать. Что интересно, западные рестрикции даже позитивно отразились на двустороннем взаимодействии.  

Рунец: поставлена задача разработать перечни отраслей и продукции критического импорта-1

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Министерству экономики поставлена задача разработать перечень отраслей и перечень продукции, которая является продукцией критического импорта, производство которой мы можем наладить. На площадках российских предприятий либо на площадках белорусских.  

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# Беларусь-Россия # общество # Татьяна Рунец # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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