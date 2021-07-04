От совместных проектов в космосе до молодёжной политики. Вот что обсуждали на VIII Форуме регионов
Новости Беларуси. Пока одни демонстративно громко отказываются от проведения Форума регионов (речь снова о наших южных соседях), другие проводят переговоры даже в условиях жестких ограничений из-за пандемии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Форум регионов Беларуси и России, версия 8.0. О точках соприкосновения стран-союзниц в 2021-м – Кристина Федорович.
«Мощный экономический потенциал России и Беларуси». Как прошел первый день VIII Форума регионов?
Форум восьмой, стратегия за годы выстроена, а потому хочется начать с новшеств. На полях «большого» Форума – молодежный. Впервые. За плечами молодых парламентариев двух стран уже есть совместные проекты. На Форуме же новые задачи и соглашение о сотрудничестве.
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Выход союзников на новый уровень партнерства – задача номер один дней форумных. Пусть и в формате видеоконференции, стороны умеют находить общий язык и за сотни километров друг от друга. В 2021 году фишка белорусской стороны – каждая секция расположилась в знаковом месте. Например, президентская библиотека. Здесь обсуждали развитие союзных научных исследований.
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Научно-техническое сотрудничество и цифровизация. Совместных крупных – чуть более сотни программ. Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта «Суперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с коронавирусом. Идет работа и по цифровизации лесов: технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда. Но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро, требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18. Спикеры предлагают создать единый реестр технопарков.
VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?
Уже в первой половине дня подписаны первые контракты. Среди тех, кто заключил коммерческие договоренности с партнерами из России на поставки продукции – БМЗ, «Бобруйскагромаш».
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«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?
Интеграционные связи крепнут между регионами в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном плане. Гродненская область заключила сразу 25 соглашений с Республикой Башкортостан и Томской областью.
Итак, что до проделанной работы: Башкортостан – 14 предприятий, созданных при участии капитала из Беларуси. Обсуждали увеличение экспорта и организацию сборки нашей техники на месте. В Курской области, к примеру, хорошо известны товары made in Belarus, порядка 80 фирменных магазинов. А в самом Курске скоро появится белорусский квартал. Застройщик – Мозырский домостроительный комбинат.
Анатолий Исаченко: Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон
Да и вообще, Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России, а если смотреть через плоскость СНГ, то и вовсе первое. Каждый четвертый двигатель для наших предприятий мы закупаем в России, а треть сельхозтехники, наоборот, поставляем. Выходят такие кооперационные цепочки. В основе – взаимовыгодное партнерство.
Юрий Чеботарь о Форуме регионов: нас интересуют темы цифровизации, кооперационные проекты
Предприятия сработали хорошо и во время пандемии. Более того, успешно освоили новые электронные способы торговли. Уже работает программа «Экспорт online», электронная биржа. Стоит сказать и о цифровых транспортных коридорах. Их внедрения ждут перевозчики. Это увеличит скорости доставки грузов в разы. Во-первых, электронный документооборот. А во-вторых, ПЦР-тесты, которые сейчас обязательно проходят на границе. Предлагают создать цифровой сертификат для водителей, которые уже прошли вакцинацию. Площадкой, куда бизнес будет аккумулировать волнующие проблемы для скорейшего разрешения барьеров на пути торговли, станет Белорусско-Российский деловой совет.
Беларусь и Россия создали совместный деловой совет. Что о нем рассказал председатель БелТПП?
Главный итог второго форумного дня – крупные контракты. Портфель потяжелел на сумму свыше 70 миллионов долларов. Нефтехимия, промышленность, строительство. Один контракт связан с зеленой экономикой. Вот еще одна точка соприкосновения: экология. Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами.
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Итоговый – третий форумный день. Не изменяя традициям, участие приняли лидеры двух стран. Александр Лукашенко вышел на связь из Дворца Независимости, Владимир Путин из Кремля. Причем еще до онлайн-встречи они успели пообщаться по телефону. Обсудили реализацию сочинских договоренностей, в частности, полное восстановление транспортного сообщения между странами, военно-техническое сотрудничество и безопасность.
Учитывать интересы сторон – формула успеха. А главное доказательство того самого успеха – десятки совместных проектов от Бреста до Сахалина. Ныне тема – цифровизация. Опыт нашего IT-сектора востребован во всем мире и точно может пригодиться в России.
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Лидеры обозначили приоритеты: от совместных проектов в космосе до молодежной политики. А если слегка глянуть в статистику: каждый российский регион сегодня сотрудничает с нашей страной и каждое второе белорусское предприятие поставляет продукции в Россию.
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Форум выдался результативным. С нашей стороны – весомый пакет предложений у Могилевской области, в рекордсменах и Гродненская. Кстати, именно Гродно станет площадкой проведения IX Форума. В кулуарах не скрывают: онлайн лишь отчасти может заменить личное общение, на которое так надеются участники в следующий раз.