От совместных проектов в космосе до молодёжной политики. Вот что обсуждали на VIII Форуме регионов

Новости Беларуси. Пока одни демонстративно громко отказываются от проведения Форума регионов (речь снова о наших южных соседях), другие проводят переговоры даже в условиях жестких ограничений из-за пандемии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Форум регионов Беларуси и России, версия 8.0. О точках соприкосновения стран-союзниц в 2021-м – Кристина Федорович. «Мощный экономический потенциал России и Беларуси». Как прошел первый день VIII Форума регионов?

Форум восьмой, стратегия за годы выстроена, а потому хочется начать с новшеств. На полях «большого» Форума – молодежный. Впервые. За плечами молодых парламентариев двух стран уже есть совместные проекты. На Форуме же новые задачи и соглашение о сотрудничестве. Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодежью России очень много» Выход союзников на новый уровень партнерства – задача номер один дней форумных. Пусть и в формате видеоконференции, стороны умеют находить общий язык и за сотни километров друг от друга. В 2021 году фишка белорусской стороны – каждая секция расположилась в знаковом месте. Например, президентская библиотека. Здесь обсуждали развитие союзных научных исследований. «57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идет треть бюджета Союзного государства

Научно-техническое сотрудничество и цифровизация. Совместных крупных – чуть более сотни программ. Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта «Суперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с коронавирусом. Идет работа и по цифровизации лесов: технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда. Но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро, требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18. Спикеры предлагают создать единый реестр технопарков. VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Итак, что до проделанной работы: Башкортостан – 14 предприятий, созданных при участии капитала из Беларуси. Обсуждали увеличение экспорта и организацию сборки нашей техники на месте. В Курской области, к примеру, хорошо известны товары made in Belarus, порядка 80 фирменных магазинов. А в самом Курске скоро появится белорусский квартал. Застройщик – Мозырский домостроительный комбинат. Анатолий Исаченко: Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон Да и вообще, Беларусь занимает четвертое место среди торговых партнеров России, а если смотреть через плоскость СНГ, то и вовсе первое. Каждый четвертый двигатель для наших предприятий мы закупаем в России, а треть сельхозтехники, наоборот, поставляем. Выходят такие кооперационные цепочки. В основе – взаимовыгодное партнерство. Юрий Чеботарь о Форуме регионов: нас интересуют темы цифровизации, кооперационные проекты

Предприятия сработали хорошо и во время пандемии. Более того, успешно освоили новые электронные способы торговли. Уже работает программа «Экспорт online», электронная биржа. Стоит сказать и о цифровых транспортных коридорах. Их внедрения ждут перевозчики. Это увеличит скорости доставки грузов в разы. Во-первых, электронный документооборот. А во-вторых, ПЦР-тесты, которые сейчас обязательно проходят на границе. Предлагают создать цифровой сертификат для водителей, которые уже прошли вакцинацию. Площадкой, куда бизнес будет аккумулировать волнующие проблемы для скорейшего разрешения барьеров на пути торговли, станет Белорусско-Российский деловой совет. Беларусь и Россия создали совместный деловой совет. Что о нем рассказал председатель БелТПП?

Учитывать интересы сторон – формула успеха. А главное доказательство того самого успеха – десятки совместных проектов от Бреста до Сахалина. Ныне тема – цифровизация. Опыт нашего IT-сектора востребован во всем мире и точно может пригодиться в России. Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты Лидеры обозначили приоритеты: от совместных проектов в космосе до молодежной политики. А если слегка глянуть в статистику: каждый российский регион сегодня сотрудничает с нашей страной и каждое второе белорусское предприятие поставляет продукции в Россию.