«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?
Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.
Кристина Федорович, корреспондент:
Форум регионов Беларуси и России 8.0. День второй. Сегодня локаций для обсуждений меньше, нежели вчера, однако день переговорный все так же богат на события. В повестке этого дня – экономика Союзного государства в период пандемии, экология, итоговый документ предыдущего форума и промышленная политика наших стран. Итак, о чем сегодня договорились и в чем все же еще предстоит найти точки соприкосновения.
Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
У нас сегодня праздник. Хочу пожелать всем успехов на благо наших государств, наших народов.
Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня.
Юрий Воробьев:
Насыщенная повестка и представительный состав участников заседания дают все основания рассчитывать, что сегодня мы выйдем на конкретные решения по повышению результативности нашего межпарламентского и межрегионального сотрудничества. Тем более, что по этим направлениям созданы солидные заделы. Около 80 российских регионов участвуют в межпарламентском сотрудничестве с Республикой Беларусь.
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