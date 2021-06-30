«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

Кристина Федорович, корреспондент:

Форум регионов Беларуси и России 8.0. День второй. Сегодня локаций для обсуждений меньше, нежели вчера, однако день переговорный все так же богат на события. В повестке этого дня – экономика Союзного государства в период пандемии, экология, итоговый документ предыдущего форума и промышленная политика наших стран. Итак, о чем сегодня договорились и в чем все же еще предстоит найти точки соприкосновения.

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

У нас сегодня праздник. Хочу пожелать всем успехов на благо наших государств, наших народов.