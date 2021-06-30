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«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?

30 июня 2021 19:34
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Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Форум регионов Беларуси и России 8.0. День второй. Сегодня локаций для обсуждений меньше, нежели вчера, однако день переговорный все так же богат на события. В повестке этого дня – экономика Союзного государства в период пандемии, экология, итоговый документ предыдущего форума и промышленная политика наших стран. Итак, о чем сегодня договорились и в чем все же еще предстоит найти точки соприкосновения.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?-4

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:
У нас сегодня праздник. Хочу пожелать всем успехов на благо наших государств, наших народов.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?-7

Рабочий форумный день начался с приятной ноты – поздравления с Днем парламентаризма. Хоть и онлайн, но не без теплых улыбок. Но на этом неформальная часть межпарламентской комиссии завершена. И дальше четко по повестке дня.

«По этим направлениям созданы солидные заделы». Что на повестке обсуждения второго дня Форума регионов?-10

Юрий Воробьев:
Насыщенная повестка и представительный состав участников заседания дают все основания рассчитывать, что сегодня мы выйдем на конкретные решения по повышению результативности нашего межпарламентского и межрегионального сотрудничества. Тем более, что по этим направлениям созданы солидные заделы. Около 80 российских регионов участвуют в межпарламентском сотрудничестве с Республикой Беларусь.

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# Беларусь-Россия # общество # Кристина Федорович # Юрий Воробьев # Фотофакт

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