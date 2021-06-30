​Андрей Худык: Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами

Новости Беларуси. Ключевое событие союзного взаимодействия. Форум регионов Беларуси и России продолжает свою работу, 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в повестке дня экономика в эпоху цифровизации. И как итог, конечно, подписанные контракты. Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство.

Каждый четвертый двигатель для наших предприятий мы закупаем в России, а треть сельхозтехники, наоборот, поставляем. Выходят такие кооперационные цепочки. Акцент 30 июня сделали на поддержке стартапов и улучшении инфраструктуры производств. Речь не только об экономике, но и экологии. Россия заинтересована в белорусском опыте обращения с отходами.