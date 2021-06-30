Юрий Чеботарь о Форуме регионов: нас интересуют темы цифровизации, кооперационные проекты

Форум регионов продолжает свою работу. 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов. Сегодня в повестке дня – экономика, ход выполнения итогового документа предыдущего форума, промышленная политика наших стран.

Юрий Чеботарь, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Прежде всего мы говорим о тех прорывных направлениях, которые свойственны экономикам наших двух стран. Нас интересуют темы цифровизации, высокотехнологичных производств, конечно же, кооперационные проекты. Здесь у нас традиционно высокий потенциал. Мы говорим о том, что половина белорусских предприятий сегодня работает с российскими компаниями. Для многих предприятий, для большинства площадка форума – это как раз возможность показать себя, в том числе, наверное, прорекламировать, найти контрагентов, ну и заключение контрактов в рамках Форума – это стабильный результат на будущее, это всегда возможность прийти еще в следующем году и показать свой рост.

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