VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. В формате видеоконференции сейчас идет обсуждение в тематических секциях. Их пять. В центре внимания совместные проекты и их реализация. Участники форума определят направления сотрудничества в различных сферах в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий.
Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы все понимаем, что экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможны без внедрения инноваций, технологических модернизаций. Поэтому важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, между странами.
В рамках форума впервые состоится заседание молодых парламентариев двух стран. Сегодня подпишут и первые контракты. Ожидается, что общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов. Например, уже известно о планах Могилевской области и Приморского края. Наши специалисты примут участие в возведении музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке. Партнеры заинтересованы также и в белорусском опыте строительства молочно-товарных комплексов.