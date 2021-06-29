VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. У VIII форума акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. В формате видеоконференции сейчас идет обсуждение в тематических секциях. Их пять. В центре внимания совместные проекты и их реализация. Участники форума определят направления сотрудничества в различных сферах в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий. Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы все понимаем, что экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможны без внедрения инноваций, технологических модернизаций. Поэтому важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, между странами.