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Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты

01 июля 2021 17:39
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Новости Беларуси. Опыт белорусских IT-специалистов востребован во всем мире и уж точно может пригодиться в российских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только о компаниях-резидентах ПВТ, активно по этому профилю работают в белорусской Академии наук. Там нацелены на создание проектов «под ключ», а не только программного обеспечения (читай – полуфабриката).

Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас огромный пласт этих айтишников создан в производстве и в Академии наук. И они не просто программное обеспечение разрабатывают. Они уже создают конечные продукты. Как я говорю, в железо это превращают и получается конечный товар. В отличие от Парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем Союзном государстве по примеру Академии наук Беларуси. Уверен, что такая тенденция и в России.

Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты-4

Иллюстрация слов Президента: в районе Микашевичей разработку одного из гранитных карьеров ведут беспилотные БелАЗы, совместное творение белорусских айтишников и промышленников. К нашей разработке «под ключ» присматриваются не только россияне, но и другие союзники из ЕАЭС.

Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты-7

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# It-технологии # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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