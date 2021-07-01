Александр Лукашенко: в Беларуси огромный пласт айтишников, которые не просто ПО разрабатывают, а создают конечные продукты

Новости Беларуси. Опыт белорусских IT-специалистов востребован во всем мире и уж точно может пригодиться в российских регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь не только о компаниях-резидентах ПВТ, активно по этому профилю работают в белорусской Академии наук. Там нацелены на создание проектов «под ключ», а не только программного обеспечения (читай – полуфабриката).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас огромный пласт этих айтишников создан в производстве и в Академии наук. И они не просто программное обеспечение разрабатывают. Они уже создают конечные продукты. Как я говорю, в железо это превращают и получается конечный товар. В отличие от Парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем Союзном государстве по примеру Академии наук Беларуси. Уверен, что такая тенденция и в России.