Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодёжью России очень много»

Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит в формате онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. На полях большого форума впервые проходит и молодежный. В повестке дня сотрудничество в сфере науки и образования, право и цифровизация в Союзном государстве и молодежь онлайн – что стоит за технологиями будущего.

Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

У нас взаимодействие с субъектами органов молодежного парламентаризма Российской Федерации установлено, но однако сегодня мы уже выходим на уровень, так скажем, национальных парламентов и будем обсуждать уже дальнейшие проекты в сфере молодежной публичной дипломатии, сотрудничество по линии молодежного парламентского движения.