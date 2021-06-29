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Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодёжью России очень много»

29 июня 2021 10:23
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Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодёжью России очень много»-1

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит в формате онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. На полях большого форума впервые проходит и молодежный. В повестке дня сотрудничество в сфере науки и образования, право и цифровизация в Союзном государстве и молодежь онлайн – что стоит за технологиями будущего.

Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодёжью России очень много»-4

Петр Орлов, председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
У нас взаимодействие с субъектами органов молодежного парламентаризма Российской Федерации установлено, но однако сегодня мы уже выходим на уровень, так скажем, национальных парламентов и будем обсуждать уже дальнейшие проекты в сфере молодежной публичной дипломатии, сотрудничество по линии молодежного парламентского движения.

Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодёжью России очень много»-7

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:
Молодежный парламент при Национальном собрании Республики Беларусь ключевой целью ставит непосредственно выстраивание регионального сотрудничества, чтобы наши регионы, наши Молодежные парламенты работали с нашими коллегами. Это одна, кстати, из целей соглашения, мы уверены, что это получится. Мы в перспективе с коллегами разработаем дорожную карту по реализации этого соглашения, чтобы его насытить конкретными проектами, чтобы это не был просто подписанный какой-то документ. Конечно, мы будем работать и на реализацию конкретных инициатив. И вообще, действительно, сегодня точек соприкосновения с молодежью России очень много.

Егор Макаревич: «Сегодня точек соприкосновения с молодёжью России очень много»-10

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# Беларусь-Россия # общество # Егор Макаревич # Петр Орлов # Фотофакт

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