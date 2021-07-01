Прямой эфир

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки, мы используем этот момент

01 июля 2021 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает Союз Беларуси и России только крепче. Контакты с российскими регионами для нашей страны – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем детально погрузиться в тему «научно-технического сотрудничества в условиях цифровизации» (именно так звучит тема заседания), во избежание кривотолков Александр Лукашенко сам рассказал, к чему пришли в разговоре с российским коллегой.

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки, мы используем этот момент-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если подвести итог нашему разговору, то он заключался в выводе, который мы сделали по результатам разговора. Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики. Это итог наших переговоров.

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки, мы используем этот момент-4

Алена Сырова, корреспондент:
Искать силу друг в друге россиянам и белорусам не привыкать, впрочем, как и давать отпор спиной к спине. Только недавно чтили память общих героев в день 80-летия с начала Великой Отечественной войны, в которой и победили-то лишь благодаря тому, что держались вместе. Сегодня снова на линии фронта информационной войны, дипломатической и санкционного прессинга.

Владимир Путин начал с главного. Слова российского лидера адресованы не столько белорусам, которые и так знают о позиции союзника, сколько тем, кто в борьбе за якобы демократические ценности готов делать все, чтобы разрушить комфортную жизнь граждан даже не их государств.

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки, мы используем этот момент-7

Владимир Путин, президент России:
Беларусь для нас не просто добрый сосед, она прежде всего ближайший союзник. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней не самой простой внутриполитической обстановке в Беларуси в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию. Поддерживаем и будем поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом совсем недавно. Считаем, что запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб интересам бизнеса и простым людям. Вот о чем надо было бы подумать тем, кто совершает такие действия. Простым людям, в том числе в самих европейских странах.

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки, мы используем этот момент-10

Алена Сырова:
К сожалению, это замечание российского Президента едва ли услышит коллективный Запад.

Читайте также:

Александр Лукашенко: нужно укреплять союзные средства массовой информации, усиливать их влияние

Владимир Путин о единых цифровых решениях в Союзном государстве: упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления

Александр Лукашенко: мы видим, какие усилия прилагает руководство России, чтобы сохранить хрупкий баланс сил на планете

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?
01 июля 2021 10:50

Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?

МИД: Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных «партнёров»
30 июня 2021 11:20

МИД: Беларусь никого не учит и не осуждает в отличие от некоторых наших самоуверенных «партнёров»

Депутат Палаты представителей: сейчас в мире Беларусь и Александр Григорьевич как кость в горле у всех стран
29 июня 2021 15:47

Депутат Палаты представителей: сейчас в мире Беларусь и Александр Григорьевич как кость в горле у всех стран