Александр Лукашенко: Беларусь и Россия не просто выдержат атаки, мы используем этот момент

Новости Беларуси. Давление со стороны коллективного Запада делает Союз Беларуси и России только крепче. Контакты с российскими регионами для нашей страны – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем детально погрузиться в тему «научно-технического сотрудничества в условиях цифровизации» (именно так звучит тема заседания), во избежание кривотолков Александр Лукашенко сам рассказал, к чему пришли в разговоре с российским коллегой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если подвести итог нашему разговору, то он заключался в выводе, который мы сделали по результатам разговора. Мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми с точки зрения не только экономики. Это итог наших переговоров.

Алена Сырова, корреспондент:

Искать силу друг в друге россиянам и белорусам не привыкать, впрочем, как и давать отпор спиной к спине. Только недавно чтили память общих героев в день 80-летия с начала Великой Отечественной войны, в которой и победили-то лишь благодаря тому, что держались вместе. Сегодня снова на линии фронта информационной войны, дипломатической и санкционного прессинга. Владимир Путин начал с главного. Слова российского лидера адресованы не столько белорусам, которые и так знают о позиции союзника, сколько тем, кто в борьбе за якобы демократические ценности готов делать все, чтобы разрушить комфортную жизнь граждан даже не их государств.