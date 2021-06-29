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«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства

29 июня 2021 18:46
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Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства-1

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Есть и новшество – впервые прошло совместное заседание молодежных парламентов.

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«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства-4

Уже доказано по результатам предыдущего форума: стороны умеют договариваться и онлайн. В 2021 году фишка белорусской стороны – каждая секция расположилась в знаковом месте. Например, президентская библиотека. Здесь обсуждали развитие союзных научных исследований.

«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
За годы существования Союзного государства у нас реализовано 57 программ научно-технического сотрудничества. Хочу сказать, что практически ежегодно союзный бюджет выделяет до 30 % на реализацию таких программ. Акцентируем внимание не просто на том, что делается, а как новые технологии применяются на современных предприятиях. Поэтому у нас участвуют сегодня не только ученые, но и промышленники в заседании секции.

# Союзное государство # Экономика # Сергей Рачков # Фотофакт

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