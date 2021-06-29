«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Есть и новшество – впервые прошло совместное заседание молодежных парламентов.

Уже доказано по результатам предыдущего форума: стороны умеют договариваться и онлайн. В 2021 году фишка белорусской стороны – каждая секция расположилась в знаковом месте. Например, президентская библиотека. Здесь обсуждали развитие союзных научных исследований.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

За годы существования Союзного государства у нас реализовано 57 программ научно-технического сотрудничества. Хочу сказать, что практически ежегодно союзный бюджет выделяет до 30 % на реализацию таких программ. Акцентируем внимание не просто на том, что делается, а как новые технологии применяются на современных предприятиях. Поэтому у нас участвуют сегодня не только ученые, но и промышленники в заседании секции.