Первый укос трав в Беларуси выполнен на 91% площадей

Первый укос трав в Беларуси близится к завершению: скошен 91 % площадей. Это свыше 1 миллиона 200 тысяч гектаров. Сенажа в стране заготовили более 7 миллионов тонн – это половина от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так аграрии центрального региона положили в закрома 1 миллион 816 тысяч тонн сенажа. В Брестской области заготовили 1 миллион 320 тысяч тонн, в Гродненской – 1 миллион 265 тысяч тонн сенажа.

Всего в стране заготовлено более 2 миллионов тонн кормовых единиц. Прочную основу под будущий урожай заложили и под яровой сев – хозяйства полностью обеспечены азотными, фосфорными и калийными минеральными удобрениями.