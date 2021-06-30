Анатолий Исаченко: Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы наметили планы на следующий год. Обозначили те вопросы, которые будем рассматривать: это демографическая безопасность, это здравоохранение – сегодня эта тема очень актуальна для двух государств. Я думаю, это абсолютно правильные темы, которые мы выбрали для рассмотрения. Хотя, опять же, это еще проект, по ходу мы можем вносить изменения, дополнения, другие вопросы, которые будем рассматривать. Я скажу, что несмотря даже на то, что видеоконференция, все-таки хотелось, чтобы встреча прошла в офлайн-режиме, но тем не менее те вопросы, те задачи, которые мы ставим перед собой, мы решаем. Даже, может, в нашу эпоху так быстрее и лучше. Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон, об этом говорят и те соглашения, те контракты, которые подписываются на полях форума.