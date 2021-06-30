Анатолий Исаченко: Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон

Новости Беларуси. Заседание межпарламентской комиссии – возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России. Это подчеркнул зампредседателя Совета Республики – Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Заседание межпарламентской комиссии – возможность обсудить роль регионов в процессе интеграции Беларуси и России. Это подчеркнул зампредседателя Совета Республики – Анатолий Исаченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум регионов продолжает свою работу. 30 июня – день второй. Основные события, как и в 2020 году, проходят в формате онлайн. И это, как показала практика, не помеха для результатов. Сегодня в повестке дня – экономика, ход выполнения итогового документа предыдущего форума, промышленная политика наших стран.
Как подчеркнули обе стороны, в основе – взаимовыгодное партнерство. Сегодня с нашей страной активно сотрудничают порядка 80 российских регионов. Среди них совместные проекты с Курской, Самарской областями, Республикой Кабардино-Балкарией.
Юрий Чеботарь о Форуме регионов: нас интересуют темы цифровизации, кооперационные проекты
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы наметили планы на следующий год. Обозначили те вопросы, которые будем рассматривать: это демографическая безопасность, это здравоохранение – сегодня эта тема очень актуальна для двух государств. Я думаю, это абсолютно правильные темы, которые мы выбрали для рассмотрения. Хотя, опять же, это еще проект, по ходу мы можем вносить изменения, дополнения, другие вопросы, которые будем рассматривать. Я скажу, что несмотря даже на то, что видеоконференция, все-таки хотелось, чтобы встреча прошла в офлайн-режиме, но тем не менее те вопросы, те задачи, которые мы ставим перед собой, мы решаем. Даже, может, в нашу эпоху так быстрее и лучше. Форум показывает свою результативность, показывают большую заинтересованность со всех сторон, об этом говорят и те соглашения, те контракты, которые подписываются на полях форума.
Сегодня затронули и тему экологии. Сенаторы обсудили перспективы совместной деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Также в рабочем графике и заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси. Акцент – на экономику Союзного государства в условиях пандемии.
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