«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля. Кто не спит перед Купальем и что сейчас происходит на месте, где в полночь расцветет папараць-кветка? Материал Юлии Мычки.

Да, ночи стали короче перед «Александрией».

Оля не скрывает – ее пальцы исколоты иголкой, хоть она и старалась работать в наперстке. Несколько месяцев подряд она вышивала рушник, который украсит главную выставку праздника. Это уже восьмая Александрия, в которой будет принимать участие шкловская рукодельница.

В этот раз именно рушник станет главным символом праздника Купалье. Помимо вышитых полотен в городе мастеров Ольга Лешкевич представит около 100 авторских сувениров. Выступит обновленная труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Среди них куклы, которые на александрийских прилавках охотно покупают гости. В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

Ее коллега по цеху многодетная мама Ольга тоже провела пару бессонных ночей за кропотливой работой. На вышивку такого рушника женщина решилась впервые.

После домашних хлопот в любую свободную минуту она брала в руки пяльцы.

Задача не из легких – восстановить старые региональные шкловские узоры. Рисунок на этом полотне утверждали специалисты из самой столицы. Здесь все – от толщины и цвета нитки до величины каждого стежка – имеет значение.