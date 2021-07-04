«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры
Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.
Кто не спит перед Купальем и что сейчас происходит на месте, где в полночь расцветет папараць-кветка? Материал Юлии Мычки.
Да, ночи стали короче перед «Александрией».
Оля не скрывает – ее пальцы исколоты иголкой, хоть она и старалась работать в наперстке. Несколько месяцев подряд она вышивала рушник, который украсит главную выставку праздника. Это уже восьмая Александрия, в которой будет принимать участие шкловская рукодельница.
В этот раз именно рушник станет главным символом праздника Купалье. Помимо вышитых полотен в городе мастеров Ольга Лешкевич представит около 100 авторских сувениров.
Выступит обновленная труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?
Ее коллега по цеху многодетная мама Ольга тоже провела пару бессонных ночей за кропотливой работой. На вышивку такого рушника женщина решилась впервые.
После домашних хлопот в любую свободную минуту она брала в руки пяльцы.
Задача не из легких – восстановить старые региональные шкловские узоры. Рисунок на этом полотне утверждали специалисты из самой столицы. Здесь все – от толщины и цвета нитки до величины каждого стежка – имеет значение.
Ольга Кунцевич, руководитель общественного объединения «Эколог»:
Узоры мы искали, чтобы они именно соответствовали нашему Шкловскому району, потом мы их утверждали и потом только приступали к работе. На него у меня ушло полтора месяца, это очень кропотливая работа. Нужно смотреть, как правильно крестик, посчитать ниточки.