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В Великобритании введен красный уровень опасности из-за аномальной жары

24 июня 2026 11:21
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Аномальная жара нарушила жизнь Великобритании. Во многих районах температура воздуха превысила 40 градусов. В стране объявлен высший – красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании введен красный уровень опасности из-за аномальной жары-2

Из-за зноя тысячи школ вынуждены отправлять детей домой раньше времени либо вовсе отменять занятия. Железнодорожные компании  предупредили об опасности возникновения транспортного коллапса. Так как они будут запускать меньше поездов. Пассажирам рекомендовано совершать поездки только в случае крайней необходимости. Британский оператор электросетей выпустил предупреждение о возможных отключениях электричества из-за многоратно возросшей нагрузки.

# Великобритания

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