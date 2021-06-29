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Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области

29 июня 2021 18:42
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Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области-1

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Есть и новшество – впервые прошло совместное заседание молодежных парламентов.

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Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области-3

Итерационные связи крепнут между регионами в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном планах. Гродненская область заключила сразу 25 соглашении с Республикой Башкортостан и Томской областью. Накануне пакет подписали партнеры, 29 июня документ по дипломатическим каналам передали в Беларусь.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Российская Федерация для нас остается ключевым торговым партнерам, это более 50 % экспорта Гродненской области. Мы планируем и дальше развивать это направление, расширять географию своих поставок, увеличивать ассортимент и номенклатуру поставляемой продукции. Но еще, наверное, более ценное – научно-техническое общение, совместные проекты, совместные разработки, которые не только будут стимулировать взаимную торговлю, они повысят конкурентную способность наших компаний не внешнем рынке.

 

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Караник # Фотофакт

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