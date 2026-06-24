«Столица» обыграла «Витэн» в финальном противостоянии чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Столица» обыграла оршанский «Витэн» и вышла вперед в финальном противостоянии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До этого команды обменялись домашними викториями и продлили тенденцию побеждать на своей территории. Минчане полностью контролировали ход встречи и трижды поразили ворота своих визави. Отличились Алексей Якубов, Дмитрий Шимановский и Ильнур Исламов. Действующие обладатели трофея в свою очередь не смогли ответить ни разу. Итоговые 3:0 в матче и 2:1 в серии – впереди подопечные Александра Чибисова.