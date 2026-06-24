От косметики до фарфоровых изделий: что представят российские компании на XIII Форуме регионов?

От Калининграда до Владимира. В Минске на XIII Форуме регионов производители из России презентуют широкую линейку продукции: от косметики до фарфоровых изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, фабрика из Подмосковья представит в белорусской столице изделия с жостовской росписью, которой уже более двух столетий. Этот народный промысел продолжают в промышленных масштабах. Российская компания намерена наладить деловые контакты с белорусскими производителями.

Андрей Климачев, генеральный директор Жостовской фабрики:

Задачей является наведение мостов с бизнесом белорусским. Это и продажа, и поиск составляющих бизнеса по стеклу, хрусталю, по металлу. Потому что мы предприятие полного цикла. Практически с листа металла мы производим подносы.

Беларусь и Россия делают ставку на региональное сотрудничество. По итогам прошлого Форума регионов, стороны подписали контракты на сумму около 900 миллионов рублей. В 2026 году цифру намерены увеличить.

В рамках XIII Форума регионов Беларуси и России эксперты обсудят широкий круг вопросов – от продовольственной безопасности до укрепления технологического суверенитета. Ожидается продуктивный диалог между бизнес-сообществом и государственными органами двух стран.