Исторический маршрут памяти. В Гродно прибыл «Поезд Победы». Выставка на колесах уже приняла первых посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поезд Победы» – единственная в мире иммерсивная выставка с максимальным погружением в историю Великой Отечественной войны. В 10 тематических вагонах демонстрируют трудный путь людей к Великой Победе. Отображены ключевые события – оборона Брестской крепости, битва под Москвой, блокада Ленинграда, концлагеря и фашистский геноцид до Нюрнбергского процесса. Экспозиция сопровождается звуковыми и световыми эффектами, в некоторых вагонах даже можно почувствовать определенные запахи. Посетителям предлагают использовать VR-очки. Аудиогид рассказывает личную историю человека на войне, что позволяет глубоко погрузиться в события.

Виктория Манцевич, жительница Гродно: Очень тяжело смотреть было такие кадры. Все четыре года пережить – это очень тяжело, конечно. Молодцы, что организовали это все. Мне кажется нашим детям очень интересно будет это посмотреть.

Оксана Шейно, жительница Гродно:

Мне дедушка рассказывал еще мой, он участник Великой Отечественной войны, имеет орден, много ужасов, и много всего того, что пережито. Вот это мы увидели.

«Поезд Победы» в нашей стране уже в пятый раз. Это совместный проект Белорусской и Российской железных дорог, при поддержке Администрации Президента Беларуси и содействии Республиканского волонтерского центра. Передвижной музей за 15 дней побывает в семи белорусских городах.