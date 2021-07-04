«Я люблю праздник этот ещё с детских времён». Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.

В 2021 году Александрию коснулся ребрендинг и многое здесь будет проходить с приставкой «впервые». Например, на поле впервые раскинут театральный шатер, где выступит обновленная труппа Купаловского театра, а для туристов будет организован палаточный городок. К слову, Александрия в 2021-м пользуется у белорусов особенным спросом – 99 % билетов уже продано. Кто не спит перед Купальем и что сейчас происходит на месте, где в полночь расцветет папараць-кветка? Материал Юлии Мычки. В 2021 году Александрия в топе самых популярных фестивалей страны. Билеты почти раскуплены, последние забирают на глазах у нашей съемочной группы.

– Мне, пожалуйста, со всей семьей: дочь, сын у меня, внуки. Пять билетов у вас можно купить?

– Можно. Выступит обновленная труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Валентина Малиновская, кассир Шкловского районного дома культуры:

Поскольку люди уже устали сидеть дома, им хочется выйти в люди, поэтому билеты продаются. Из 800, которые предоставили Шклову, мы продали большую половину. Среди тех, кто печется о красоте фестивального поля, лесничий Виталий Зайченко. Он еще помнит, когда «Александрия» проводилась в Шклове и была, как говорит мужчина, свойским, почти домашним праздником для местных жителей.