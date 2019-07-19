Шестой Форум регионов Беларуси и России. Подводим итоги

Новости Беларуси. Контракты на сумму более полумиллиарда долларов: об итогах Форума регионов Беларуси и России, пожалуй, лучшего всего говорят цифры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегию союзной жизни в Санкт-Петербурге обсуждали три дня. Кульминацией стало пленарное заседание, участие в котором приняли президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности, теперь правительства двух стран должны найти решение всех оставшихся проблемных вопросов. И повод для этого есть – в декабре исполнится 20 лет Союзному государству. Реального эффекта от интеграции «двойки» ждут и экономические гиганты, и бизнес-сообщество и простые граждане. Корреспондент Юлия Бешанова продолжит.

Тысяча участников, более 80 соглашений, контракты на сумму порядка полумиллиарда долларов – так в цифрах выглядят итоги работы Форума регионов Беларуси и России. На несколько дней северная столица России стала столицей белорусско-российской интеграции.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Казалось бы, с 79-ю регионами Беларусь сотрудничает. И уже вроде потенциал исчерпан. Но на самом деле мы заключили в рамках форума еще 84 соглашения, которые конкретизировали подходы, в том числе к гуманитарной сфере. Валентина Матвиенко о Форуме регионов: «Объективно это сегодня главная площадка российско-белорусского диалога» Основной темой нынешнего форума стало углубление интеграции между нашими странами. Прежде всего – экономической. В отношениях Минска и Москвы образовался гордиев узел острых вопросов. Это и набивший оскомину налоговый маневр, и ценообразование на газ, и снятие торговых барьеров для успешного продвижения нашей продукции. Надежду на решение накопившихся проблем возлагали на личное общение Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Связи наших государств крепки на всех уровнях, в том числе и на самом высоком. Устранение препятствий союзной интеграции, вовлечение молодёжи и общая история. Что обсуждали на VI Форуме регионов Беларуси и России Тон беседы президентов во время встречи трудно назвать официальным, скорее дружеским и откровенным.

Александр Лукашенко подчеркнул: политическая воля решать вопросы есть, а вот конкретных решений от уполномоченных – пока нет. Александр Лукашенко: «Момент характеризуется тем, что надо принимать решение» Владимир Путин резюмировал: «нужно искать приемлемые пути интеграции». Минск и Москва продолжают нащупывать пути сближения стран. И если Россия увязывает решение текущих споров с интеграцией в рамках Союзного государства, то белорусская сторона настаивает: экономика к интеграции имеет первостепенное отношение. Так было и в Европейском союзе: наднациональные органы управления появились после создания единого равноправного рынка.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Прежде всего, должны быть решены экономические вопросы. Есть не развязанные проблемы. Мы говорим о компенсации по налогу на добычу полезных ископаемых. Очень важная проблема, и как-то про нее забыли, хотя было запланировано подписание соглашения о создании единого энергетического рынка еще несколько лет назад. И вот это подписание планировали осуществить в июле 2019 года. Но, как мы с вами знаем, пока ничего не слышно об этом подписании.

Союзное государство создавалось в декабре 1999-го и в нынешнем году готовится отметить 20-летие. Время разговоров за два десятка лет давно прошло. От обещаний давно все устали. Президенты назвали конкретную дату решения всех вопросов – 8 декабря. Публично озвученный «час икс» должен подстегнуть правительства как можно быстрее снять все барьеры. Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России Александр Лукашенко – руководителям регионов: «Не было бы вас, сегодня о союзе между Беларусью и Россией и разговоров бы не было» За прошедшие 20 лет была проделана огромная работа по укреплению белорусско-российских связей в формате Союзного государства. И связи эти самого различного рода, от культурно-образовательных до финансово-экономических. По единодушному мнению участников форума их можно и нужно укреплять и расширять.

Об экономических успехах говорили президенты и на пленарном заседании форума. Продукты, мебель, бытовая техника – в каждом уголке России есть наши товары. В Беларуси почти 2500 совместных предприятий или предприятий с долей российского капитала. Уже трудно найти продукцию, что называется, чисто белорусскую или чисто российскую.

Владимир Путин, президент России:

В прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на 10 % и достиг 30,5 миллиардов долларов. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Беларуси. При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику – почти 4 миллиарда долларов. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере.