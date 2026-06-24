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В Германии намерены повысить пенсионный возраст до 70 лет

24 июня 2026 11:07
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В Германии намерены повысить пенсионный возраст до 70 лет. Произойдет это к 2090 году. Канцлер Фридрих Мерц поддержал соответствующие предложения экспертной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии намерены повысить пенсионный возраст до 70 лет-2

Повышение пенсионного возраста в стране будет постепенным. Сейчас право на заслуженный отдых имеют люди, достигшие 66 лет. Кроме того, в Германии планируют отменить досрочный выход на пенсию. Предлагается также расширить перечень лиц, на которых распространяются обязательные пенсионные взносы, включив в него государственных служащих и самозанятых. 

Правительство рассчитывает, что реформу удастся одобрить в парламенте уже в июле. Из-за тяжелой ситуации в экономике Фридрих Мерц раскритиковал производительность труда немцев, призвав их больше работать. Эти высказывания вызвали волну возмущения в обществе и жесткую критику профсоюзов. 

# Германия

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