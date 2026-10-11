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Новости по тегу #Международное сотрудничество

Угрозы сместились в телефон. Что такое современный терроризм – обсудили на форуме в Минске
11 октября 2026 16:57

Угрозы сместились в телефон. Что такое современный терроризм – обсудили на форуме в Минске

Юбилейный саммит СНГ: чего не хватает Содружеству и где искать компромиссы? Подводим итоги
11 октября 2026 16:50

Юбилейный саммит СНГ: чего не хватает Содружеству и где искать компромиссы? Подводим итоги

В Минске обсудили новации в деятельности Экономического суда СНГ
09 октября 2026 16:46

В Минске обсудили новации в деятельности Экономического суда СНГ

На Сахалине перенимают белорусские технологии в сельском хозяйстве
05 октября 2026 16:44

На Сахалине перенимают белорусские технологии в сельском хозяйстве

Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой
05 октября 2026 16:33

Лукашенко поддержал строительство высокоскоростной магистрали между Минском и Москвой

Лукашенко: Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с российским Банком ПСБ
05 октября 2026 10:37

Лукашенко: Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с российским Банком ПСБ

Минск и Ташкент планируют выйти на $2 млрд товарооборота
04 октября 2026 16:58

Минск и Ташкент планируют выйти на $2 млрд товарооборота

Интеграция без иллюзий: какой должна быть евразийская стратегия – позиция Беларуси
04 октября 2026 16:39

Интеграция без иллюзий: какой должна быть евразийская стратегия – позиция Беларуси

Товарооборот Беларуси и Казахстана вырос почти на 24%
01 октября 2026 16:40

Товарооборот Беларуси и Казахстана вырос почти на 24%

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по строительству азотного комбината
29 сентября 2026 17:06

Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по строительству азотного комбината

Лукашенко – Русских: подтягивайте нас больше к самолетостроению, мы будем хорошими помощниками
29 сентября 2026 16:40

Лукашенко – Русских: подтягивайте нас больше к самолетостроению, мы будем хорошими помощниками

Многовекторность, самолеты и новые проекты. О чем говорил Лукашенко с главой Ульяновской области России?
29 сентября 2026 16:37

Многовекторность, самолеты и новые проекты. О чем говорил Лукашенко с главой Ульяновской области России?