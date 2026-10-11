Новости по тегу #Международное сотрудничество

В Минске прошел масштабный Контртеррористический форум.
Главное политическое событие недели прошло в Туркменистане в курортной зоне Аваза.
Участие в заседании Пленума приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Рассказываем о деловых контактах и дружбе с островом в Тихом океане.
Реализация этого проекта сократит время в пути между двумя столицами почти в три раза.
Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем этой финансовой организации Петром Фрадковым.
Как белорусское качество покоряет азиатские рынки, рассказываем в программе «Неделя» на СТВ.
Президент призывает сохранять приверженность общему рынку на пространстве ЕАЭС.
Александр Лукашенко провел встречу с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым.
«Надо американцам предложить (они хотят удобрения, азотные в том числе): пожалуйста, давайте вместе построим, по вашей технологии – вы, «Газпром» и Беларусь».
Президент Беларуси встретился в губернатором Ульяновской области 29 сентября во Дворце Независимости.
Многовекторность – это не отдаление от России, а поиск новых возможностей для сотрудничества. Александр Лукашенко 29 сентября ответил критикам внешней политики Минска, принимая во Дворце Независимости губернатора Ульяновской области.
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