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Наталья Кочанова на 8-м Форуме регионов Беларуси и России: «Надо пересмотреть импорт»

01 июля 2021 20:11
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Новости Беларуси. Союз Беларуси и России – ценность, которую необходимо передать будущим поколениям. Об этом заявил Президент во время пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России. Президенты двух стран приняли участие в мероприятии в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наталья Кочанова на 8-м Форуме регионов Беларуси и России: «Надо пересмотреть импорт»-1

Акцент на молодежь и в рамках форума. Впервые прошло заседание молодежных парламентов. Под патронатом взрослых коллег на полях форума подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве. Заключены контракты на сумму 800 миллионов долларов в области нефтехимии, строительства, экологии, промышленности. Создан деловой cовет двух стран. 

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Участники форума не скрывают: работать еще активнее подстегивают стороны пандемия и санкции.

Наталья Кочанова на 8-м Форуме регионов Беларуси и России: «Надо пересмотреть импорт»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Отрадно то, что товарооборот между нашими странами растет, несмотря на все принимаемые к нам меры. И, кроме того, пандемия тоже внесла свои коррективы и в это. И сегодня, и вчера, в течение этих трех дней прозвучало очень много интересных предложений. Тогда, когда надо пересмотреть импорт, те товары, которые мы импортируем. Посмотреть на работу наших предприятий и, может быть, где-то не конкурировать, а работать так, чтобы это было взаимовыгодно для наших стран.

# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Наталья Кочанова # Алена Сырова # Фотофакт

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