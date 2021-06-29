«Больше 13 миллионов долларов». На Форуме регионов Беларуси и России уже подписаны первые контракты

Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных составляющих форума – экономическая. И основная его задача – поиск новых партнеров и ниш для дальнейшей совместной работы. И уже утром 29 июня нашими предприятиями подписаны первые коммерческие контракты.
Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:
Действительно, Форум регионов весьма плодотворный для «Бобруйскагромаша». Мы уже долгие годы работаем с Российской Федерацией, для нас это основной партнер. Мы поставляем туда ежемесячно техники на три миллиона долларов США. Сегодня мы подписали контракт, который подтверждает наши двусторонние заинтересованности в поставке нашей техники до конца 2021 года. Общая сумма контрактов по готовым машинам и по сборке на «Смолсельмаш» составит больше 13 миллионов долларов США.
Ожидается, что всего общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов.
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