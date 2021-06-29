«Больше 13 миллионов долларов». На Форуме регионов Беларуси и России уже подписаны первые контракты

Надежда Лазаревич, генеральный директор «Бобруйскагромаш»:

Действительно, Форум регионов весьма плодотворный для «Бобруйскагромаша». Мы уже долгие годы работаем с Российской Федерацией, для нас это основной партнер. Мы поставляем туда ежемесячно техники на три миллиона долларов США. Сегодня мы подписали контракт, который подтверждает наши двусторонние заинтересованности в поставке нашей техники до конца 2021 года. Общая сумма контрактов по готовым машинам и по сборке на «Смолсельмаш» составит больше 13 миллионов долларов США.