Владимир Путин о единых цифровых решениях в Союзном государстве: упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления

Новости Беларуси. Независимости без сильной экономики быть попросту не может. И здесь Беларусь и Россия в силах укреплять друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нам оказалось по плечу даже строительство и запуск БелАЭС – первый энергоблок уже ввели в промышленную эксплуатацию. А ведь когда-то этот проект казался почти нереалистичным. Более того, россияне обучили белорусов и теперь аналогичные работы выполняют по всему миру вместе. Сила в кооперации. И высоких технологиях, конечно.