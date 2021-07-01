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Владимир Путин о единых цифровых решениях в Союзном государстве: упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления

01 июля 2021 19:49
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Новости Беларуси. Независимости без сильной экономики быть попросту не может. И здесь Беларусь и Россия в силах укреплять друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин о единых цифровых решениях в Союзном государстве: упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления-1

Нам оказалось по плечу даже строительство и запуск БелАЭС – первый энергоблок уже ввели в промышленную эксплуатацию. А ведь когда-то этот проект казался почти нереалистичным. Более того, россияне обучили белорусов и теперь аналогичные работы выполняют по всему миру вместе. Сила в кооперации. И высоких технологиях, конечно.

Владимир Путин о единых цифровых решениях в Союзном государстве: упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления-4

Владимир Путин, президент России:
В настоящее время по линии правительств России и Беларуси прорабатываются вопросы использования единообразных цифровых решений, которые значительно упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления, повысят прослеживаемость транзита грузов. Все это придаст импульс развитию частного предпринимательства в обеих странах на недискриминационной – равной – основе.

Владимир Путин о единых цифровых решениях в Союзном государстве: упростят процедуры налогообложения, таможенного оформления-7

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# Союзное государство # Экономика # Владимир Путин # Фотофакт

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