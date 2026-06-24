В Беларуси ужесточат наказание за намеренное уклонение от исполнения приговора

В Беларуси ужесточат наказание для тех, кто намеренно уклоняется от исполнения приговора. Об этом сегодня, 24 июня, говорили в Верховном Суде страны на пленуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высшая судебная инстанция собрала специалистов, чтобы выработать единый подход к таким делам. Участники обсудили принципы ужесточения санкций и детализировали критерии оценки нарушений. Судам поручено объективно подходить к каждому факту. Главное условие для пересмотра приговора – не проступок, а злостность уклонения от наказания.

Александр Иванков, судья, секретарь пленума Верховного Суда Беларуси:

Самым основным условием для замены назначенного наказания более строгим является злостность уклонения осужденного от отбывания наказания. Для каждого из видов наказаний, которые могут быть заменены более строгим, а это общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение свободы – существует свое понятие злостности и свои основания для признания уклонения злостным.

Механизм замены наказания по одному приговору работает в стране с 2021 года. Ежегодно суды рассматривают более 3,5 тысяч подобных материалов. Для нарушителей предусмотрены четкие степени ужесточения. Так, штраф или исправительные работы могут обернуться арестом. А злостное игнорирование ограничения свободы ведет к заключению под стражу.