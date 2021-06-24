«Очень вкусный, очень». Чем Александра Лукашенко угощали в Свислочи?

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понятно, что говорили конкретно и о районе, и в целом обо всем западном регионе, который один из лучших в стране. Что уже сделано и какие есть проблемы. Ожидалось, что глава государства посетит запланированные объекты, но, как, уже бывало и не раз, Президент внес свои коррективы в маршрут.

Александр Лукашенко посетил еще и Свислочскую сельхозтехнику и хлебопекарню. И вдруг оказалось, что территория объекта, увы, но в бесхозном состоянии. Президент поручил местным властям срочно определиться, что они собираются делать с территорией в 26 гектаров.

Было 24 июня и совещание по вопросам развития Гродненской области. Один из важных моментов – говорили о зарплатах с акцентом на то, что неплохо бы довести уровень средней заработной платы по стране к концу пятилетки до 800 долларов. А в идеале и до 1000. Все детали рабочего визита Президента у Ксении Худолей. Рабочий день Президента в Свислочском районе мало назвать просто продуктивным. Вертолет приземляется на гродненской земле и сразу к делу. Обязательный стартовый этап – доклад о том, чем и на что живет и развивается область.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

То, что позитивное – что ускорился рост ВРП. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитывали? Мы ведь готовились к этому, мы знали, что нам грозит. Владимир Караник:

Мы готовились к этому. На сегодняшний момент разработаны мероприятия компенсации, европейский рынок не основной. Тут подходы к продажам будут несколько меняться. Даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание небольшое будет, мы компенсируем за счет остальных показателей.

Александр Лукашенко:

Значит, Владимир Степанович, никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Владимир Караник:

Я понял. Александр Лукашенко:

Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие. Вот что мы должны показать. И мы это сделаем. Владимир Караник:

Сделаем. За пять месяцев – полгода с работой с чистой прибылью сальдо внешней торговли положительное. Поэтому финансовое положение стабильно.

Свислочский район Гродненщины в правительственном списке отстающих. Тактика «как поднять планку» уже в работе – это строительство новых и модернизация старых предприятий, упор на социальную инфраструктуру. На долю сельхозугодий в этом районе Гродненской области приходится больше 40 % земель. Потому первая точка в маршруте рабочей поездки Президента не вызывает никаких вопросов. Агроакценты здесь должны быть расставлены четко. И самая действенная для развития пилюля, считает Президент, дисциплина. Александр Лукашенко: «Я грубо скажу: не дай бог война – мы тут все дыбом встали и защищали страну»

Молочно-товарная фермы «Бортники» – часть передового предприятия «Ханчицы-Неман». Сельхозрезультаты у филиала неплохие – темп роста с начала 2021 года более 10 %. Да и зарплата на уровне – в среднем 1 200 рублей. Но обратить внимание все же есть на что. Хозяйство принадлежит Гродненской табачной фабрике, и в перспективе это может вызвать проблемы. Рынок акцизных товаров перманентно-конфликтный, вот и теперь Беларусь пытаются обвинять в контрабанде. «Пытаются защитить свой рынок». Александр Лукашенко о том, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет

В чем точно ферма может быть уверена, так это в людях. С кадрами здесь полный порядок. Работу молочно-товарного комплекса Президент осмотрел досконально и с ходу отметил ценных сотрудников. «Чего ты его здесь держишь?». Александр Лукашенко посетил «Ханчицы-Нёман», и вот что сказал о сотрудниках

На месте, как это часто и бывает, обозначились и более широкие вопросы. Анализируя работу АПК, затронули и общую для всех аграриев проблему. Речь идет о выращивании рапса и производстве из него масла. Затраты на производство немаленькие, а продать выгодно не получается. Фактически покупатели обесценивают работу аграриев. Александр Лукашенко поручил разобраться в вопросе. Александр Лукашенко о продаже рапса: «Государство же от этого ничего не получает. Это же посредники там берут при продажах»

Логистический терминал «Свислочь» – следующая локация в маршруте главы государства. Центр ориентирован на обслуживание железнодорожных грузопотоков. Здесь можно переставить грузы на европейскую колею, хранить щепу и древесину на открытых площадках, упаковать товар. Промузел принадлежит компании «Кроноспан» – одному из ведущих производителей древесных плит. Их продукция поступает и на белорусский рынок, и за рубеж. И, судя по дисциплине на польском производстве, шутит Президент, здесь любят строгий порядок. Президент Беларуси: для производства нужна диктатура. Какая тут демократия?

Фактически, отходы производства – отработанную древесину – компания сейчас не использует, как говорится, «по полной». С полуфабриката, считает Александр Лукашенко, можно начать новую эру. Мебельное производство полного цикла – идея, которую готов поддержать Президент. «Я готов взять под крыло этот проект». Кому Александр Лукашенко поручил сделать мебельное производство?

А дальше то, что по-простому можно назвать отклонением от маршрута. Инспектируя район, Александр Лукашенко направился туда, где, скорее всего, не ждали. Территорию Свислочской сельхозтехники не назовешь образцово-показательной. Ангары фактически находятся в бесхозном состоянии, помещения пустуют. Вердикт незапланированного визита – навести порядок быстро и с умом. Президент на Свислочской сельхозтехнике: к новому году здесь должен быть наведён порядок. Почти идеальный

И еще один экспромт главы государства. Рабочий день в местной хлебопекарне прервал важный гость. Впрочем, Свислочская земля с радостью встречала Президента хлебом.

«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи Президенту показали небольшое производство. Работа на хлебной кухне дается непросто – температуру воздуха накаляет еще и устаревшее оборудование. И хотя на качество продукта это не влияет, модернизация все же необходима. Комфортные условия труда – задача местным управленцам от Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Это надо цивилизованно сделать, чтобы люди работали в нормальных условиях. А коль они делают качественный продукт, губить это нельзя, потому что можно сделать суперцивилизованную хлебопекарню, а толку не будет.

Больших затрат бюджет не понесет, их в любом случае оправдают вкус и качество свислочского хлеба. Их Президент оценил лично, впрочем удержаться от дегустации удалось не многим.

Александр Лукашенко:

Качество посмотри, какое. Хлеб очень вкусный, очень. Спасибо большое. Но порядок наведем здесь.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Место для встречи с руководством всего региона выбрано неслучайно. Президент уверен – депрессивных территорий в стране быть не должно, да и не может. Главное – с умом подойти к ресурсам и найти точки роста, которые выведут каждый отстающий район на новый уровень.

В советское время Гродненская область «гремела» на весь Союз. Небольшой регион и сегодня, в масштабах суверенной Беларуси, уверенно держит высокие показатели социально-экономического развития. Валовой региональный продукт за пять лет рос быстрее, чем по всей стране: 105 % против 103,5 % средненационального. «Самый масштабный в истории нашей страны объект». Александр Лукашенко высказался об атомной станции

Не снижать темпов и подтянуть отстающих – на сегодня это главная задача. Всего в стране в «депрессивных» числятся 30 районов. В успешной гродненской области их всего два: Свислочский и Зельвенский. В «хвосте они плетутся» как по удельному весу промышленного производства, так и по экспорту товаров, выручке. Демография и занятость тоже не на высоте. Но ситуация не критичная. Александр Лукашенко формулировке «отстающие» предпочитает другие определения. Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет

В Гродно перспективы уже вырисовались в конкретный план – строительство комбината азотных удобрений. Масштабный республиканский проект. А вот в небольшом Зельвенском районе экономическую погоду делает сельское хозяйство: 76 % всей продукции – сельская. Здесь никогда не было крупных промышленных объектов. В основном, производством занимается малый и средний бизнес. Но свободных рук все еще в избытке. Поэтому и появилась идея глубоко заняться деревопереработкой. Открывать предприятия будут с учетом современных бизнес-реалий. Александр Лукашенко: эти очумелые руководители в Польше никакого отношения к польскому народу и к бизнесу не имеют

В небольших районах чиновникам не следует бросаться в амбициозные проекты. Формат масштабных заводов не вписывается в здешний социальный ландшафт. Рецепт успеха в двух нюансах: фокус на производства на местном сырье: лес, торф. И не допускать, чтобы промышленность «перетянула» на себя людские ресурсы. Александр Лукашенко: «Если мы за пятилетку 700-800 долларов средним по стране будем иметь – это будет неплохо. А 1000 – прекрасно»

Основной двигатель развития – инвестиционные проекты. Но и тут в уме нужно держать главное: иностранные компании должны работать на благо белорусам и Беларуси. А значит, важно создать равные условия для всех игроков рынка. Сегодня в стране шесть свободных экономических зон. Их резиденты работают в лояльных условиях: режим налогообложения, правовые льготы, таможенные преференции. Свою эффективность такие особые зоны уже доказали. Они продолжат работать по прежним правилам. Но повального льготивания нужно избегать. Работать с бизнесом точечно. «Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусах?

Чтобы вывести Гродненскую область на новую высоту, в облисполкоме разработали трехступенчатую программу. Ее первый пункт между собой чиновники окрестили «НЭП» – наведение элементарного порядка. Президент идею поддержал и напомнил, что о неухоженных объектах он в курсе – их несколько в регионе. Вопрос держит на контроле. И тут же как белорус, а не как Президент, объяснил чиновникам – сегодня как никогда важно заложить прочную основу для будущих поколений. Президент Беларуси: «Ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам»

На совещании буквально под микроскопом рассмотрели всю область. Каждый район получил свой план модернизации. Президент с заботой относится к этой территории и не раз подчеркивал – особенно ценит трудолюбивых жителей этих мест. Люди Александру Лукашенко отвечают взаимностью. Пока чиновники думали над вопросом как жить дальше – на главной площади собрались горожане. Ждали лидера, несмотря на 35-градусную жару. Ждали, несмотря на 35-градусную жару. Как Александра Лукашенко встретили жители Гродненской области?

Гродненская область отличается от остальной страны пестрым национальным составом. Почти четверть населения – этнические поляки. Посыл Президента, который он озвучил местным жителям, в Беларуси складывался веками – равное и уважительное отношение к представителям всех национальностей. Поляки и украинцы, которые здесь обрели дом – все это наши люди. Политические разногласия – не повод народам ссориться между собой. Президент Беларуси: сюда они никогда не сунутся. Они тогда попробовали, в августе – я пол-армии развернул