Александр Лукашенко: «Я грубо скажу: не дай бог война – мы тут все дыбом встали и защищали страну»

Свислочский район Гродненщины в правительственном списке отстающих. Тактика «как поднять планку» уже в работе – это строительство новых и модернизация старых предприятий, упор на социальную инфраструктуру. На долю сельхозугодий в этом районе Гродненской области приходится больше 40 % земель. Потому первая точка в маршруте рабочей поездки Президента не вызывает никаких вопросов. Агроакценты здесь должны быть расставлены четко. И самая действенная для развития пилюля, считает Президент, дисциплина.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы умеем делать все. И кадры нормальные. Я грубо скажу: не дай бог война – мы тут все дыбом встали и защищали страну. А почему сейчас, в мирное время относительно, мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина. Механизаторы умеют все делать. Почему ломается техника? 50 % – безответственность. Вместо того чтобы камни собрать с поля, они выпускают туда кормоуборочный комбайн.