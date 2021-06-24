Александр Лукашенко: «Я грубо скажу: не дай бог война – мы тут все дыбом встали и защищали страну»
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем
Свислочский район Гродненщины в правительственном списке отстающих. Тактика «как поднять планку» уже в работе – это строительство новых и модернизация старых предприятий, упор на социальную инфраструктуру. На долю сельхозугодий в этом районе Гродненской области приходится больше 40 % земель. Потому первая точка в маршруте рабочей поездки Президента не вызывает никаких вопросов. Агроакценты здесь должны быть расставлены четко. И самая действенная для развития пилюля, считает Президент, дисциплина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы умеем делать все. И кадры нормальные. Я грубо скажу: не дай бог война – мы тут все дыбом встали и защищали страну. А почему сейчас, в мирное время относительно, мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина. Механизаторы умеют все делать. Почему ломается техника? 50 % – безответственность. Вместо того чтобы камни собрать с поля, они выпускают туда кормоуборочный комбайн.