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«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи

24 июня 2021 20:51
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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи-1

И еще один экспромт главы государства. Рабочий день в местной хлебопекарне прервал важный гость. Впрочем, свислочская земля с радостью встречала Президента хлебом.

«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи-4

Добрый день.
– Здравствуйте.
– Я так и знал, бедные женщины. Везде, везде. Как она тут… Мокрая вся.
– У нас очень жарко.
– И всегда им жарко – и зимой, и летом?
– Мы теплолюбивые.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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