«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И еще один экспромт главы государства. Рабочий день в местной хлебопекарне прервал важный гость. Впрочем, свислочская земля с радостью встречала Президента хлебом.

– Добрый день.

– Здравствуйте.

– Я так и знал, бедные женщины. Везде, везде. Как она тут… Мокрая вся.

– У нас очень жарко.

– И всегда им жарко – и зимой, и летом?

– Мы теплолюбивые.

Читайте также:

​Президент на Свислочской сельхозтехнике: к новому году здесь должен быть наведён порядок. Почти идеальный

Президент Беларуси: для производства нужна диктатура. Какая тут демократия?

Александр Лукашенко о продаже рапса: «Государство же от этого ничего не получает. Это же посредники там берут»