«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И еще один экспромт главы государства. Рабочий день в местной хлебопекарне прервал важный гость. Впрочем, свислочская земля с радостью встречала Президента хлебом.
– Добрый день.
– Здравствуйте.
– Я так и знал, бедные женщины. Везде, везде. Как она тут… Мокрая вся.
– У нас очень жарко.
– И всегда им жарко – и зимой, и летом?
– Мы теплолюбивые.
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