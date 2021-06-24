Александр Лукашенко: каждый губернатор должен положить народу «в подарок» крупный инвестпроект в течение пяти лет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я бы сказал иначе это: перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие. Кстати, мы полдня посвятили этому вопросу и видели, в частности в Зельвенском районе, те точки роста, которые обеспечат не только доход, развитие Свислочи, но и Гродненской области в целом. Это гигантские, масштабные проекты. Перед правительством, напоминаю, и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям. То есть каждый губернатор должен достать и положить народу «в подарок» крупный инвестиционный проект в течение пяти лет. А вот председатели райисполкомов должны подумать, что они оставят после себя. Да еще и сами же не собираетесь туда. Это будет при вашей жизни – объект, которым мы должны будете гордиться.

Президент на Свислочской сельхозтехнике: к новому году здесь должен быть наведен порядок. Почти идеальный