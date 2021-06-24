Президент на Свислочской сельхозтехнике: к новому году здесь должен быть наведён порядок. Почти идеальный
Новости Беларуси. В центре внимания – стратегия развития Гродненской области. Александр Лукашенко 24 июня приехал в Свислочский район. Он несколько отстает от уровня социально-экономического развития региона в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посещение сельскохозяйственных объектов, транспортно-логистического центра и большой разговор о перспективах Гродненщины – все это сегодня в рабочем графике Президента.
Александр Лукашенко ознакомился с работой молочно-товарной фермы «Бортники» и транспортно-логистического центра. Он принадлежит компании «Кроноспан», одному из ведущих производителей древесных плит. При этом отработанную древесину компания могла бы использовать и сама. Для этого нужна своя фабрика. И в этом вопросе государство поддержит.
В рабочем графике Президента и незапланированные визиты. Так, глава государства посетил хлебопекарню и Свислочскую сельхозтехнику. Как оказалось, ее территория находится в бесхозном состоянии, здания не используются по назначению, захламлены или пустуют.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте договоримся так. Вы принимаете решение немедленно о том, что вы оставляете здесь. Это при всем вашем бардаке хорошее здание для мастерских. Хорошее здание, его надо просто в порядок привести. Вы просто этим не занимались. Поэтому вы принимаете решение по 26 гектарам этим, что вы оставляете, что вы продадите, но к новому году здесь должен быть наведен порядок. Почти идеальный. Имейте в виду, что за мной не заржавеет. Я приеду перед тем, как снег выпадет, и мы посмотрим.
Александр Лукашенко: мы этим мерзавцам должны показать, что их санкции – это их бессилие, и мы это сделаем. Читайте здесь.