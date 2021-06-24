«Пытаются защитить свой рынок». Александр Лукашенко о том, почему Беларусь обвиняют в контрабанде сигарет

Новости Беларуси. Сельское хозяйство, промышленная логистика и перспективы развития всей Гродненской области. Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Свислочский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все точки президентского маршрута в материале Ксении Худолей.

Молочно-товарная фермы «Бортники» – часть передового предприятия «Ханчицы-Неман». Сельхозрезультаты у филиала неплохие – темп роста с начала 2021 года более 10 %. Да и зарплата на уровне – в среднем 1 200 рублей. Но обратить внимание все же есть на что. Хозяйство принадлежит Гродненской табачной фабрике, и в перспективе это может вызвать проблемы. Рынок акцизных товаров перманентно-конфликтный, вот и теперь Беларусь пытаются обвинять в контрабанде.