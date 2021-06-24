Выставка белорусских брендов, органная музыка и творчество юных художников. Чем готовы удивить «Вытокі» в Мозыре

Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» продолжает тур по Беларуси. 24 июня он стартовал в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый день выдался жарким не только по погоде. В программе творчество юных художников и экскурсии. Развлекательно-познавательные площадки для детей и выставка-продажа белорусских брендов для родителей. Узнать об историко-культурном наследии региона можно на публичных встречах. Традиционно пройдет и конкурс вокалистов. Украшение вечера – концерт органной музыки. Центральной площадкой фестиваля в заключительный день 26 июня станут набережная реки Припять и площадь Ленина.

Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі»: У нас будет такая молодежно-образовательная программа. Она будет действительно очень интересна. С тем, чтобы мы могли какие-то проекты, что называется, больше подсвечивать и, может быть, даже более популяризировать. С тем, чтобы они не только возникали, но они развивались и давали какой-то результат.

Лилия Лукашенко, директор художественной галереи «АртХаос»:

У каждого ребенка свой Олимп. Вообще в конкурсе участвовало более 80 работ, из них 30 работ были отобраны, это лауреаты именно этого конкурса, а из этих 30 в субботу будут детки награждаться. Будут первое, второе, третье место уже на большой сцене, будут вручаться им и диплом и приз.

Эстафету проведения фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» в середине июля примет Бобруйск. А завершится спортивно-культурный марафон в Жодино в начале августа.