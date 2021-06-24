«Чего ты его здесь держишь?» Александр Лукашенко посетил «Ханчицы-Неман», и вот что сказал о сотрудниках

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чем точно ферма может быть уверена, так это в людях. С кадрами здесь полный порядок. Работу молочно-товарного комплекса Президент осмотрел досконально и с ходу отметил ценных сотрудников.

Валерий Длубаковский, главный зоотехник СУП «Ханчицы-Неман»:

Здесь полностью закрытый цикл. От получения теленка и уже растим дальше. Здесь же осеменяем.

