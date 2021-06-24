«Чего ты его здесь держишь?» Александр Лукашенко посетил «Ханчицы-Неман», и вот что сказал о сотрудниках

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В чем точно ферма может быть уверена, так это в людях. С кадрами здесь полный порядок. Работу молочно-товарного комплекса Президент осмотрел досконально и с ходу отметил ценных сотрудников.
Валерий Длубаковский, главный зоотехник СУП «Ханчицы-Неман»:
Здесь полностью закрытый цикл. От получения теленка и уже растим дальше. Здесь же осеменяем.
– Телочки здесь, бычки в сторону.
– Бычки да, мы их отвозим на другой объект или продаем. В основном, молочное направление у нас. На прошлый год получили 10 400 тонн надой на одну дойную корову. Удой неплохой. В этом году планируем еще выше поднять планочку, приблизиться к 11 тысячам.
– Чего ты его здесь держишь? Пусть идет в хозяйство и руководит хозяйством.
– Мы не против.
– Готовый человек. При том я вижу не только по его разговорам, что он образованный. Он работать может.
Читайте также:
Президент Беларуси: «Ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам»
«Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусах?
Ждали, несмотря на 35-градусную жару. Как Александра Лукашенко встретили жители Гродненской области?