Александр Лукашенко о продаже рапса: «Государство же от этого ничего не получает. Это же посредники там берут»

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте, как это часто и бывает, обозначились и более широкие вопросы. Анализируя работу АПК, затронули и общую для всех аграриев проблему. Речь идет о выращивании рапса и производстве из него масла. Затраты на производство немаленькие, а продать выгодно не получается. Фактически покупатели обесценивают работу аграриев. Александр Лукашенко поручил разобраться в вопросе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо отрегулировать в целом вопросы по ценам. И второе – надо запретить вывоз. Семена, я думаю, что у нас, в общем-то семена рапса вряд ли вывозят. Но его надо выдавить, продать и заплатить им нормальную цену. Ну зачем? Государство же от этого ничего не получает. Это же посредники там берут при продажах.
– Конечно. Используют одну и ту же схему. Они авансируют хозяйство, они вынуждены сдавать им рапс.
– Это преступление.
– Согласен.
– Это преступление.
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