Александр Лукашенко о продаже рапса: «Государство же от этого ничего не получает. Это же посредники там берут»

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте, как это часто и бывает, обозначились и более широкие вопросы. Анализируя работу АПК, затронули и общую для всех аграриев проблему. Речь идет о выращивании рапса и производстве из него масла. Затраты на производство немаленькие, а продать выгодно не получается. Фактически покупатели обесценивают работу аграриев. Александр Лукашенко поручил разобраться в вопросе.