Президент Беларуси: для производства нужна диктатура. Какая тут демократия?

Логистический терминал «Свислочь» – следующая локация в маршруте главы государства. Центр ориентирован на обслуживание железнодорожных грузопотоков. Здесь можно переставить грузы на Европейскую колею, хранить щепу и древесину на открытых площадках, упаковать товар. Промузел принадлежит компании «Кроноспан» – одному из ведущих производителей древесных плит. Их продукция поступает и на белорусский рынок, и за рубеж. И, судя по дисциплине на польском производстве, шутит Президент, здесь любят строгий порядок.

– Я не говорю никогда, что плохо.

– Для производства – ты у него спроси – для производства нужна диктатура. Сказано, договорено – сделано. Я же не Дуда, я же производственник, понимаешь? Так же как и ты, я от этой земли. На заводе работал. Там железно: сказано – сделано. Не сделано…

– До свидания.

– Да, до свидания. А то демократия. Какая тут демократия?

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