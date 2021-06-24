Ждали, несмотря на 35-градусную жару. Как Александра Лукашенко встретили жители Гродненской области?

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании буквально под микроскопом рассмотрели всю область. Каждый район получил свой план модернизации. Президент с заботой относится к этой территории и не раз подчеркивал: особенно ценит трудолюбивых жителей этих мест. Люди Александру Лукашенко отвечают взаимностью. Пока чиновники думали над вопросом как жить дальше – на главной площади собрались горожане. Ждали лидера, несмотря на 35-градусную жару.
– Спасибо вам! Мы вас любим! Спасибо, что вы с нами.
– Вы думали, что я к вам не приеду?
– Нет, мы вас очень ждали!
– А я давно: бываю в пуще, прицеливаюсь так на север, на Свислочь. Думаю: надо к этим, я говорю, бедолагам съездить. На окраине страны. И район непростой, но всегда в поле зрения держал.
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