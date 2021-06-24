Александр Лукашенко: эти очумелые руководители в Польше никакого отношения к польскому народу и к бизнесу не имеют

В Гродно перспективы уже вырисовались в конкретный план – строительство комбината азотных удобрений. Масштабный республиканский проект. А вот в небольшом Зельвенском районе экономическую погоду делает сельское хозяйство: 76 % всей продукции – сельская. Здесь никогда не было крупных промышленных объектов. В основном, производством занимается малый и средний бизнес. Но свободных рук все еще в избытке. Поэтому и появилась идея глубоко заняться деревопереработкой. Открывать предприятия будут с учетом современных бизнес-реалий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное сегодня – не так, как 20 лет назад. Ну лишь бы что построить, лишь бы занять людей. Не та ситуация. Поэтому надо строить те объекты, на которых будут заняты наши люди, будут получать нормальную заработную плату – минимум в три раза выше, чем средняя по республике. И – самое главное – чтобы тот ресурс, которым мы обладаем, особенно лес, почва, земля и так далее, чтобы это было переработано, получена продукция, и с большей добавленной стоимостью, большей пользой для нас, для белорусов была произведена эта продукция и продана. Желательно, побольше на экспорт. Валюта будет нужна.

Как бы нас тут санкциями не пугали, я встречался сегодня – яркий пример – с представителем польского бизнеса. Поляк. Нормальный, умница, нормальный человек с «Кроноспана». И я его пригласил: давайте, глубже перерабатывать будем продукцию, что вы эти плиты везете в Польшу там или в Германию, а там они делают мебель. Давайте здесь делать мебель. Мне показалось, он с энтузиазмом воспринял это предложение. Я к чему привел пример? Эти очумелые руководители в Польше, вы знаете, никакого отношения, наверное, к польскому народу и к бизнесу не имеют. Почти не имеют, если только не свой бизнес.

И вот позиция бизнесмена. У него глаза загорелись. Если вы, говорит, одобрите, если вы поможете. А какая помощь? Деньги привезу, строить будут сами. Чтобы не мешали, а поддерживали, как здесь вот они строят какой-то лесоперерабатывающий комбинат целый. Чего нам мешать? Пускай приезжают, на общих условиях работают.