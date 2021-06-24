Президент Беларуси: «Ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам»

Чтобы вывести Гродненскую область на новую высоту, в облисполкоме разработали трехступенчатую программу. Ее первый пункт между собой чиновники окрестили «НЭП» – наведение элементарного порядка. Президент идею поддержал и напомнил, что о неухоженных объектах он в курсе – их несколько в регионе. Вопрос держит на контроле. И тут же, как белорус, а не как Президент, объяснил чиновникам – сегодня как никогда важно заложить прочную основу для будущих поколений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы понимали. Идет новое поколение. Хотим мы, не хотим. И к власти. Мы с вами уйдем – придет новое поколение, да и среди вас больше половины уже молодежи, которые будут управлять этой страной. Но наше поколение, если оно сейчас не заложит основу – я уже об этом говорил – то молодым людям и новому поколению будет очень тяжело. И будут ли они это делать – вопрос. Вы же видите, у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как это отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, надо сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Да нет. Приватизация. И надо же будет рассчитаться за содержание. То, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам – никому. Что касается... Губернатор несколько раз сказал, что Свислочский район – это депрессивные районы и считались раньше. Никаких депрессивных районов быть не должно. Никаких. Это нормальные такие районы, которым мы должны уделить первостепенное значение.

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