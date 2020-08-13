Прямой эфир

Александр Лукашенко: мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны

13 августа 2020 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От надежности и мощности предприятий белорусской энергосистемы зависит вся экономика страны и ее национальная безопасность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 13 августа на совещании по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
B настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны – возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап – включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность.

Александр Лукашенко добавил, что намерен побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске.

# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Энтузиазм есть, рвение, желание есть. И здесь оно поощряется». Как молодые специалисты работают на селе
13 августа 2020 08:26

«Энтузиазм есть, рвение, желание есть. И здесь оно поощряется». Как молодые специалисты работают на селе

«Всё зерно с полей поступает практически сухим». Как погода повлияла на работу Несвижских аграриев?
13 августа 2020 07:45

«Всё зерно с полей поступает практически сухим». Как погода повлияла на работу Несвижских аграриев?

«Изготавливается дубликат карты, записываются данные магнитной полосы». Как воруют деньги с банковских карт
13 августа 2020 07:27

«Изготавливается дубликат карты, записываются данные магнитной полосы». Как воруют деньги с банковских карт