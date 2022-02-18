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Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина

18 февраля 2022 19:28
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Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-1

Это первая встреча лидеров в 2022 году. Журналисты отметили отсутствие жестких антиковидных мер и в целом теплый характер общения, в отличие от недавних встреч российского лидера с европейскими коллегами. Главы государств обсудили широкий круг вопросов – от экономики (заметим, взаимный товарооборот показал приличный рост) – до безопасности. Прозвучала и оценка совместного учения, которое в эти дни проводят вооруженные силы двух стран. Общались лидеры около 2,5 часа.  

Итоги переговорного дня в материале Алены Сыровой.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-4

Алена Сырова, политический обозреватель:  
Свой визит в Россию Александр Лукашенко анонсировал несколько дней назад. Накануне детализировал повестку. В центре внимания вопросы безопасности, и это добавило интереса к грядущей встрече. К регулярным контактам Александра Лукашенко и Владимира Путина все привыкли, но и по ту и по эту сторону границы Союзного государства все прекрасно понимают: договориться президенты могут до чего угодно.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-7

Это, к слову, цитата пресс-секретаря президента России Пескова. Так он накануне прокомментировал спойлер, озвученный Александром Лукашенко, о планах совместно проинспектировать военные маневры, о которых два лидера, судя по всему, договорились лично. В ожидании не то что итогов, а начала самой встречи журналисты гадают о форматах той самой инспекции, делают ставки, сколько продлятся переговоры и о том, за каким столом будут говорить Президенты. В последнее время ведь Владимир Путин общался на приличном расстоянии с партнерами, с Макроном и Шольцем его разделял шестиметровый стол, но то партнеры, а то союзники. Даже в деталях.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-10

И все же принципиальное ковидное ограничение осталось. Так, например, обязательный экспресс-тест на коронавирус на месте до начала мероприятия. Для всех без исключения: и для журналистов и для президентов.  

Очевидно, есть темы, которые лидерам не терпится обсудить с глазу на глаз. С большего, конечно, касаются они внешних вызовов. Обе страны подвергаются различным видам давления – от информационного до санкционного. Тем временем в союзных отношениях все вроде как поставлено на рельсы. 28 союзных программ подписаны еще в 2021 году, за 4,5 месяца эффект от них ощутим. И по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции белорусские и российские экономики росли весь год.  

Владимир Путин: «То, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу, конкретную отдачу». Читайте здесь.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-13

Александр Лукашенко в дружеской манере пошутит.  

Лукашенко на встрече с Путиным: они пугают весь мир, что мы нападем на Украину. У нас в планах такого никогда не было. Читайте здесь.  

И сосредоточится на главном. Экономике. Да, с санкционным давлением мы справляемся. Об этом говорят показатели. Но проще не будет, и важно в начале года определить стратегию взаимодействия.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нам надо, очень важно сейчас, в начале года настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому. Как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события по основным нашим компаниям. Что еще необходимо сделать, чтобы мы не снизили темпы. Главное – сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году. Но как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится (подробности здесь). Я вчера был на учениях белорусско-российских. Посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев-журналистов, очень впечатляюще. И, как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии.  

Сергей Дик: военная сфера находится под пристальным вниманием. И это благодаря тем, кто пытается раскачать ситуацию. Читайте здесь.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-19

Каждый такой анонс, можно не сомневаться, вызывает озабоченность и очень сильную у тех, кто подогревает ситуацию и инфополе, рассказывая о скорой войне, путаясь в датах «вторжений». К реальности эта информация отношения не имеет. На завтра по факту у глав государств запланирован смотр тренировки по управлению Вооруженными Силами России и, судя по сообщениям пресс-служб, наблюдение за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. Так что, как говорит Александр Лукашенко, будет очень интересно.  

Российский политолог о встрече Лукашенко и Путина: обеим сторонам важно было продемонстрировать солидарность. Подробности здесь.  

За закрытыми дверями главы государств общались около трех часов. Не рекорд, но если учесть, что беседа продолжится и завтра, 19 февраля, можно сказать: начало впечатляющее. Промежуточными итогами с прессой лидеры все же поделились. Владимир Путин сосредоточился на геополитике, оценил белорусско-российскую союзную решимость. Обсудили и ситуацию в Украине, и санкционное давление.  

Владимир Путин: «Киев не исполняет Минские соглашения». Подробности здесь.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-22

Александр Лукашенко коллегу поддержал, прокомментировав геополитическую ситуацию в свойственной прямолинейной манере.  

Лукашенко: «Видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков». Читайте здесь.  

И все же оба лидера отметили: куда большего внимания заслуживают не мнимые военные вторжения, а вполне реальная санкционная война, которая сегодня развязана против наших стран. И вроде не впервые, но неприятно. Во время общения с глазу на глаз Владимир Путин дал по теме ряд распоряжений. Но подробностей в заявлении раскрывать не стал. Деталей так бы и не узнали, если бы, покидая зал, Александр Лукашенко не задержался у прессы.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-25

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Вопросы с подковыркой. Но главам государств к таким не привыкать. Пользуясь возможностью, все же детализируем, о каких контрсанкционных мерах договорились.  

Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина-28

План совместной обороны в антисанкционной войне, очевидно, проработан. Носит он исключительно оборонительный характер. Беларусь и Россия и здесь ни на кого нападать не намерены, а вот защищать себя, свою экономику и людей будут. В этом можно не сомневаться.  

«Обойдемся». Как Александр Лукашенко относится к санкциям в отношении Беларуси? Читайте здесь.  

Эти слова Александра Лукашенко применимы к другим сферам. К обороне прежде всего. Завтра разговор о безопасности лидеры продолжат предметно. А сегодня диалогу быть во время неформального общения. И нет сомнений, его результаты увидим в скором времени в конкретных проектах и решениях.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Дмитрий Песков # Эммануэль Макрон # Олаф Шольц # Фотофакт

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