Обсудили Украину, совместную экономику и санкции. Подводим итоги переговорного дня Лукашенко и Путина

Новости Беларуси. Беларуси и России надо совместно противостоять экономическому давлению. Об этом 18 февраля заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это первая встреча лидеров в 2022 году. Журналисты отметили отсутствие жестких антиковидных мер и в целом теплый характер общения, в отличие от недавних встреч российского лидера с европейскими коллегами. Главы государств обсудили широкий круг вопросов – от экономики (заметим, взаимный товарооборот показал приличный рост) – до безопасности. Прозвучала и оценка совместного учения, которое в эти дни проводят вооруженные силы двух стран. Общались лидеры около 2,5 часа. Итоги переговорного дня в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Свой визит в Россию Александр Лукашенко анонсировал несколько дней назад. Накануне детализировал повестку. В центре внимания вопросы безопасности, и это добавило интереса к грядущей встрече. К регулярным контактам Александра Лукашенко и Владимира Путина все привыкли, но и по ту и по эту сторону границы Союзного государства все прекрасно понимают: договориться президенты могут до чего угодно.

Это, к слову, цитата пресс-секретаря президента России Пескова. Так он накануне прокомментировал спойлер, озвученный Александром Лукашенко, о планах совместно проинспектировать военные маневры, о которых два лидера, судя по всему, договорились лично. В ожидании не то что итогов, а начала самой встречи журналисты гадают о форматах той самой инспекции, делают ставки, сколько продлятся переговоры и о том, за каким столом будут говорить Президенты. В последнее время ведь Владимир Путин общался на приличном расстоянии с партнерами, с Макроном и Шольцем его разделял шестиметровый стол, но то партнеры, а то союзники. Даже в деталях.

И все же принципиальное ковидное ограничение осталось. Так, например, обязательный экспресс-тест на коронавирус на месте до начала мероприятия. Для всех без исключения: и для журналистов и для президентов. Очевидно, есть темы, которые лидерам не терпится обсудить с глазу на глаз. С большего, конечно, касаются они внешних вызовов. Обе страны подвергаются различным видам давления – от информационного до санкционного. Тем временем в союзных отношениях все вроде как поставлено на рельсы. 28 союзных программ подписаны еще в 2021 году, за 4,5 месяца эффект от них ощутим. И по темпам ВВП, и по производству промышленной продукции белорусские и российские экономики росли весь год. Владимир Путин: «То, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу, конкретную отдачу». Читайте здесь.

Александр Лукашенко в дружеской манере пошутит. Лукашенко на встрече с Путиным: они пугают весь мир, что мы нападем на Украину. У нас в планах такого никогда не было. Читайте здесь. И сосредоточится на главном. Экономике. Да, с санкционным давлением мы справляемся. Об этом говорят показатели. Но проще не будет, и важно в начале года определить стратегию взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо, очень важно сейчас, в начале года настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому. Как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события по основным нашим компаниям. Что еще необходимо сделать, чтобы мы не снизили темпы. Главное – сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году. Но как вы правильно сказали, развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится (подробности здесь). Я вчера был на учениях белорусско-российских. Посмотрел и российские подразделения, и белорусские. Много было иностранцев-журналистов, очень впечатляюще. И, как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии. Сергей Дик: военная сфера находится под пристальным вниманием. И это благодаря тем, кто пытается раскачать ситуацию. Читайте здесь.

Каждый такой анонс, можно не сомневаться, вызывает озабоченность и очень сильную у тех, кто подогревает ситуацию и инфополе, рассказывая о скорой войне, путаясь в датах «вторжений». К реальности эта информация отношения не имеет. На завтра по факту у глав государств запланирован смотр тренировки по управлению Вооруженными Силами России и, судя по сообщениям пресс-служб, наблюдение за пусками баллистических ракет из ситуационного центра. Так что, как говорит Александр Лукашенко, будет очень интересно. Российский политолог о встрече Лукашенко и Путина: обеим сторонам важно было продемонстрировать солидарность. Подробности здесь. За закрытыми дверями главы государств общались около трех часов. Не рекорд, но если учесть, что беседа продолжится и завтра, 19 февраля, можно сказать: начало впечатляющее. Промежуточными итогами с прессой лидеры все же поделились. Владимир Путин сосредоточился на геополитике, оценил белорусско-российскую союзную решимость. Обсудили и ситуацию в Украине, и санкционное давление. Владимир Путин: «Киев не исполняет Минские соглашения». Подробности здесь.

Александр Лукашенко коллегу поддержал, прокомментировав геополитическую ситуацию в свойственной прямолинейной манере. Лукашенко: «Видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков». Читайте здесь. И все же оба лидера отметили: куда большего внимания заслуживают не мнимые военные вторжения, а вполне реальная санкционная война, которая сегодня развязана против наших стран. И вроде не впервые, но неприятно. Во время общения с глазу на глаз Владимир Путин дал по теме ряд распоряжений. Но подробностей в заявлении раскрывать не стал. Деталей так бы и не узнали, если бы, покидая зал, Александр Лукашенко не задержался у прессы.