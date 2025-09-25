Более 50 картин и 5 конкурсных программ – в Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино

Камера! Мотор! В Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино. Форум вернулся на афиши самого западного белорусского областного центра после 13-летнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Камера! Мотор! В Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино. Форум вернулся на афиши самого западного белорусского областного центра после 13-летнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразный творческий отчет перед зрителями будут держать белорусские кинематографисты. На протяжении пяти дней жюри предстоит оценить свыше 50 работ в разных жанрах. В числе участников как гуру киноиндустрии, так и молодые авторы.
Репортаж с красной дорожки кинофестиваля у Кристины Протосовицкой.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Событие, которое в Бресте ждали! Республиканский фестиваль белорусских фильмов – это более 80 заявок, звездный международный состав жюри и, конечно же, громкие белорусские премьеры. Всех участников встречает красная дорожка, а победителей ждет заветная статуэтка.
За главные призы фестиваля будут бороться более 50 картин участников из Беларуси, России и Казахстана в пяти конкурсных программах. Свои работы на суд международного жюри представит не только Национальная киностудия «Беларусьфильм», но и все центральные белорусские телеканалы. А также отдельный конкурс пройдет среди студенческих работ.
Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Конечно, очень важно – это кино молодых, то есть молодые режиссеры, которые представлены здесь. Это для них отдельная программа и возможность показать себя, заявить. Хотелось бы отметить наше международное жюри, которое присутствует, которое оценивает, потому что это очень важно – от жюри услышать объективный отзыв о своем фильме.
История белорусского кинофестиваля началась в 1997 году, а первым председателем жюри стал оскароносный советский кинорежиссер Владимир Меньшов. В разные годы свои работы представили именитые кинематографисты: Дмитрий Астрахан, Владимир Гостюхин, Олег Янковский, Александр Ефремов. Отметился кинофорум и громкими премьерами: состоялся показ фильмов «Благословите женщину» Станислава Говорухина и «Прогулка» Алексея Учителя. В Бресте возрождают уникальный дух, за которым так охотно следовали в 90-е лучшие представители кинематографа.
Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер театра и кино:
Я надеюсь, что Брест примет этот фестиваль, но для того, чтобы вернулся тот самый дух, нужны люди, они же были носителями этого духа, носителями этого интереса. Много усилий сейчас прилагается для того, чтобы этот дух появился и появились эти люди.
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