Более 50 картин и 5 конкурсных программ – в Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино

Камера! Мотор! В Бресте стартовал IX Республиканский фестиваль кино. Форум вернулся на афиши самого западного белорусского областного центра после 13-летнего перерыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своеобразный творческий отчет перед зрителями будут держать белорусские кинематографисты. На протяжении пяти дней жюри предстоит оценить свыше 50 работ в разных жанрах. В числе участников как гуру киноиндустрии, так и молодые авторы. Репортаж с красной дорожки кинофестиваля у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Событие, которое в Бресте ждали! Республиканский фестиваль белорусских фильмов – это более 80 заявок, звездный международный состав жюри и, конечно же, громкие белорусские премьеры. Всех участников встречает красная дорожка, а победителей ждет заветная статуэтка.

За главные призы фестиваля будут бороться более 50 картин участников из Беларуси, России и Казахстана в пяти конкурсных программах. Свои работы на суд международного жюри представит не только Национальная киностудия «Беларусьфильм», но и все центральные белорусские телеканалы. А также отдельный конкурс пройдет среди студенческих работ.

Дмитрий Семенов, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Конечно, очень важно – это кино молодых, то есть молодые режиссеры, которые представлены здесь. Это для них отдельная программа и возможность показать себя, заявить. Хотелось бы отметить наше международное жюри, которое присутствует, которое оценивает, потому что это очень важно – от жюри услышать объективный отзыв о своем фильме.

История белорусского кинофестиваля началась в 1997 году, а первым председателем жюри стал оскароносный советский кинорежиссер Владимир Меньшов. В разные годы свои работы представили именитые кинематографисты: Дмитрий Астрахан, Владимир Гостюхин, Олег Янковский, Александр Ефремов. Отметился кинофорум и громкими премьерами: состоялся показ фильмов «Благословите женщину» Станислава Говорухина и «Прогулка» Алексея Учителя. В Бресте возрождают уникальный дух, за которым так охотно следовали в 90-е лучшие представители кинематографа.