Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что со стороны американского лидера Дональда Трампа не поступало никаких поздравительных посланий в честь дня рождения Владимира Путина.
В Белом доме прозвучало заявление американского президента Дональда Трампа по поводу тревожных новостей из Иркутской области. Речь идет о выявленном случае пневмонии неустановленной этиологии – ситуации, которая привлекла внимание не только российских, но и международных СМИ.
Центральным событием этого визита станет встреча с Президентом России Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отметил, что сегодня даже издания, прежде считавшиеся авторитетными, нередко распространяют недостоверные сведения.
Песков: Киев провоцирует Москву на жесткие ответные действия.
Песков сообщил, что контакты Путина и главы ЦРУ в Москве не планировались.
Такие «утки» намеренно вбрасывает Киев, объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Веикобритания планирует передать Киеву данные производства дальнобойных ракет.
Песков прокомментировал войну Зеленского с мультиками
Автора статьи заявляет, что НАТО недостаточно инвестировало в расширение производства ЗРК Patriot или доработку комплекса SAMP-T.
Песков называет действия Киева агрессивными.
Участие Москвы, как указал Песков, будет «эффективное и деятельное».
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