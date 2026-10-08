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Новости по тегу #Дмитрий Песков

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков
08 октября 2026 15:22

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков

Трамп о ситуации под Иркутском: США готовы помочь России
06 октября 2026 07:39

Трамп о ситуации под Иркутском: США готовы помочь России

Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров
05 сентября 2026 17:48

Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров

«Не гнушаются утками»: Песков раскритиковал западные СМИ за спекуляции по Украине
31 августа 2026 19:37

«Не гнушаются утками»: Песков раскритиковал западные СМИ за спекуляции по Украине

В Кремле пообещали жесткий ответ на удары Киева по инфраструктуре
27 августа 2026 09:06

В Кремле пообещали жесткий ответ на удары Киева по инфраструктуре

Песков рассказал о приезде главы ЦРУ в Москву
26 августа 2026 08:28

Песков рассказал о приезде главы ЦРУ в Москву

Песков назвал информацию о новой волне мобилизации в России «уткой»
25 августа 2026 10:59

Песков назвал информацию о новой волне мобилизации в России «уткой»

Песков: ВС России определяют места производства ракет в Украине
24 августа 2026 13:22

Песков: ВС России определяют места производства ракет в Украине

Песков о санкциях Киева: мультсериал «Маша и Медведь» покорил весь мир
21 августа 2026 10:34

Песков о санкциях Киева: мультсериал «Маша и Медведь» покорил весь мир

План НАТО по поддержке Киева провалился: ВСУ остались без запасов ПВО
15 августа 2026 10:40

План НАТО по поддержке Киева провалился: ВСУ остались без запасов ПВО

Песков: Украина расширила географию боевых действий, напав на Казахстан и Иран
28 июля 2026 10:17

Песков: Украина расширила географию боевых действий, напав на Казахстан и Иран

Песков подтвердил участие РФ в саммите G20 в Майами
22 июля 2026 10:41

Песков подтвердил участие РФ в саммите G20 в Майами